【石棺藏屍案】首被告做石棺時如「黐咗線咁」　惟製成了卻搬不走

荃灣DAN6工廈石屎藏屍案今(24日)在高院續審，控方繼續播放首被告曾祥欣與警方的錄影會面。他稱案發後曾提議自首，認為只會判囚數年，惟另兩被告未有理會。後來次被告劉錫豪提議封屍，他和第三被告便在次被告到新加坡比賽時，在單位內製造石棺，更形容當時狀態像「黐咗線咁」，開了頭便要做到尾。最後石棺建好了，在次被告回來後，3人把石棺推入電梯，卻因超重而最終無法運走，被迫搬回單位，他更要在單位清理石棺流出的血水。

首被告曾祥欣透露，他們度過電梯大小製作石棺，惟製成後卻超重而搬不走。（資料圖片）

相信張被次被告弄死

首被告在第二次錄影會面中，提到案發時見到次被告劉錫豪摀住死者張萬里(下稱：張)的鼻，相信張是窒息致死。他估計，張遭次被告弄死。三名被告之後討論下一步行動，首被告曾提議自首，認為「都係判幾年」，但未獲理會，而次被告最終決定封屍。

首及第三被告負責製造石棺

被問及為何要協助次被告，首被告在會面中解釋，因事件在他的住所發生，加上次被告表明若首被告不幫手，便是共犯，他遂提供協助。

首被告續指，他們把英泥、木板等帶到單位，製造石棺。期間，次被告到往新加坡參加街舞比賽，他和第三被告張善恒則繼續製石棺，首被告在會面中形容，他們當時「黐左線咁」，「開左頭頭，要埋埋個尾」。

搬運石棺時看更曾上樓巡視

於2016年3月8日（案發後兩天），兩人連同已回港的次被告，將兩度把石棺推入升降機，惟因超重而不成功。大廈的看更因此到來巡視，看更則指因超重，升降機發出的聲響「嘈到人」，又指「你地無辦法搬到落去」。此外，因石棺亦流出血水，首被告需抺地下的血水。

3名男被告依次為曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日在荃灣DAN6的工廈單位內，謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016