【石棺藏屍案】首被告受調查時　爆討論時曾提將屍體「煮咗嚟食」

荃灣Dan6工廈石屎藏屍案今在高院續審，控方傳召負責向首被告查問的警長作供，警長認曾到台灣，並「陪同」被告乘飛機抵港。首被告稍後在會面錄影上講及事件的來龍去脈，又稱自己是「食腦」為生，即「呃呃騙騙」，與死者張萬里是搵錢拍擋。他強調並非殺張的主謀，又指行兇時由次被告用底褲掩張的口。但首被告認有與眾人研究如何處理張的屍體，討論間有提過埋屍、放血，甚至「煮咗嚟食」。

警長李貴榮稱有到台灣「陪同」被告們返港。(朱棨新攝)

警長強調非押解被告返港

警長李貴榮供稱，他與同僚於2016年4月11日乘飛機飛抵台灣，翌日在台灣與3名被告一同飛返香港，至被告飛抵香港後，再將他們拘捕，並進行警誡錄影會面。控方曾問李，是否押解被告返港，李則指是陪同他們返港。

他指首被告曾祥欣在機場被捕時曾說：「小草(案中污點女證人何菱瑜)無郁手，最多知情。我有幫手，不過我唔係主謀，主謀係劉錫豪，我幫手處理屍體。」

首被告為各被告及小草提供食宿

之後庭上播出首被告與警方的錄影會面，並透露他考獲英國皇家鑽石協會的鑑證證書，一直無業，「靠食腦」維生。警員問「靠食腦」什麼意思時，首被告解釋是賭博及「同人收吓錢」。 首被告亦提及，次被告劉錫豪、第三被告張善恒和「契女」何菱瑜等人，均居於首被告租住的Dan6單位。各人不用向首被告支付租金，首被告亦提供飲食，相關使費每月約4萬元。

與張涉百萬元金錢糾紛

他又指，認識死者張萬里(下稱：張)約9至10年，對方有「炒期指」。除了是朋友，兩人亦是「搵錢partner」。他解釋，兩人「呃呃氹氹，食腦為生，難聽啲講係詐騙」，又指兩人之間涉逾百萬的金錢糾紛。

至2016年2月底，三名被告和張在酒吧見面，張提及一個投資計劃。次被告隨後提議打暈張，再搶走他身上的金錢。三名被告曾和小草討論此事，有人提議分屍等。

指次被告用底褲掩張的嘴

至同年3月4日早上，張就計劃向首被告借款，並帶同文件到Dan6單位。首被告先到閣樓休息，惟突然聽到有人要求幫手。他到樓下，見次被告及第三被告把張夾在中間，次被告並手持一條內褲掩死者的嘴。次被告要求首被告向死者「拮酒精」，首被告只是「行上行落」， 但未有打針。

第三被告曾為張急救

第三被告曾為張急救，惟首被告最終確認張已死去。他們之後討論為屍體放血、埋屍，甚至「煮左嚟食」。次被告最終決定以水泥埋屍，眾被告再合力將屍體放入廁所。

製成石棺後運送失敗

他們之後買木板和水泥等，並在單位內製造石棺，把死者屍體放入石棺。期間，第二被告曾到新加坡參加比賽，另外兩被告繼續製造石棺。而次被告回港，三人曾將石棺推出單位，惟升降機因超重而不果。他們於同月10日打爛石棺取屍，惟次被告用風炮時「整爆咗隻手」，而腳及腳掌更分開。惟他們最終未能成功取屍，遂於同日帶著小草到台灣。他們逃至台灣後，為改變形象而染頭髮和紋身。

案件編號：HCCC459/2016