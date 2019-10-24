【逃犯條例】女途人移路障遭潑墨毆打　兩女涉扯髮拖行及舉傘被控

在本月13日的示威中，有人在旺角設置路障，一名49歲女子欲移走竹枝時疑與人生糾紛，遭人襲擊及油漆噴面。警方前日拘捕兩名涉嫌與案有關女子，並控告她們一項對他人身體加以嚴重傷害罪。案件今（24日）於西九龍裁判法院提堂。控方透露，事主當日被人拳打腳踢至尾龍骨有裂傷，其中一名被告疑曾拉扯事主頭髮拖行10米，另一被告曾涉舉傘遮檔。

女被告盧綺敏及朱珮賢被控在10月13日的衝突中襲擊一名中年女子。(資料圖片)

被告盧綺敏（40歲，旅遊社代理人）、朱珮賢（42歲，無業）被控一控於10月13日在彌敦道與旺角道交界非法及惡意對何潤姿的身體加以嚴重傷害。朱仍在醫院留醫，其案件押後至下周二處理，其間由警方看管。盧則暫毋須答辯，案件押後至12月3日再訊，以候控方索取閉路電視、逮捕其他涉案人士等。

控方指事主尾龍骨有裂傷

控方案情指，事主嘗試移除路障，後被約10人尾隨並拳打腳踢，尾龍骨裂傷及肩膊擦傷。盧曾拉其頭髮拖行10米，朱則在旁開傘遮擋。

盧獲准以1000元保釋，毋須守宵禁或禁足令，期間不得離港、須交出旅遊證件、居於報稱住址，及每周往警署報到一次。

案件編號：WKCC4014/2019