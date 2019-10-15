【10.13衝突】6男被控提堂　有被告投訴遭警逼唱《願榮光歸警察》

本周日有網民因應反修訂《逃犯條例》及《禁蒙面法》而發起「18區開花」行動，全港多區爆發警民衝突，多人被捕。其中6人涉嫌在旺角區犯下不同罪行的男子，分成4案被控，今午（15日）在九龍城裁判法院提堂，除其中1人仍然留院未能應訊，其餘5名能上庭應訊的被告，只得一人獲准保釋，案件押後至12月再訊。另有被告投訴被捕後，遭警員恐嚇，更被迫唱《願榮光歸警察》。

10月13日旺角發生多件衝突事件，亦有警車被毀壞。(資料圖片)

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6名被告年齡由16至30歲，分別以4案提告。

兩被告涉企圖向旺角警署縱火

首案兩名被告：16歲越南藉男子(學生)，及林小雄（20歲，地盤工人），被控一項企圖縱火罪，指他們於本年10月14日在旺角警署縱火，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞，並罔顧警務人員及路人的生命是否會因而受到危害。16歲被告另被控於同日在上海街一單位管有攻擊性武器，即用啤酒瓶製成的三個燃燒彈。

投訴被迫唱《願榮光歸警察》

代表該越南藉被告的律師在庭上作出投訴，指被告在警署錄取口供時受到恐嚇，又指警方在沒有搜查令，及未得被告同意下強行搜屋。更指警員在錄口供前，要這名年紀最輕的被告，按照一張紙上的歌詞，頌唱《願榮光歸警察》。

兩男涉與「起飛腳」男襲警

尚有一案涉兩名被告：謝信誠（30歲，地盤工人）及甘維邦（24歲，土木工程師）的案件，兩人被控四項罪名，包括意圖搶劫而襲擊他人、襲警、藏攻擊性武器，及管有他人身份證。

涉意圖搶劫警員

控罪指他們於今年10月13日，在旺角雅蘭中心外襲擊警務人員W，意圖搶劫他。甘另被控同日同地襲擊警員W、管有伸縮警棍、以及管有他人身份證，而甘現時仍在明愛醫院留醫，今未能出庭應訊。據了解，警員W被不明人士「起飛腳」踢倒後，謝隨即衝前搶警槍，以及打警員頭部，而甘則再以伸縮警棍襲擊警員。

裝修工涉毀警車被控

另外，被告林浩軒（18歲，學生）被控藏有攻擊性武器，指他於本年10月13日在深水埗福華街與欽州街管有攻擊性武器，即一把瑞士軍刀及一枝鐵通。

被告羅偉洛（26歲，裝修工人）則被控刑事毀壞，指他於本年10月13日在旺角彌敦道近亞皆老街交界損壞一輛警車。

獲保釋被告下次需呈補習班出席記錄

林小雄的代表律師在庭上投訴，警員拘捕他時以警棍毆打其頭部至流血，卻不讓他求醫，裁判官隨即表示要立刻將他送院，押後他的案件至明日再處理。

裁判官最終只批准學生被告林浩軒以3000元保釋，期間他不得離港，並要每周到警署報到一次，裁判官亦下令他要準時出席補習班，下次提訊時要向法庭展示出席紀錄。

謝信誠、羅偉洛以及16歲越南藉被告均需要繼續還押。林浩軒、謝信誠的案件押後至12月23日再訊；而羅偉洛及16歲越南被告的案件則押後至12月10日，以待警方作進一步調查。

案件編號：KCCC2544-2547/2019