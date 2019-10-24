【逃犯條例】市民遮打花園集會　促西班牙善待加泰示威者

本港反對修訂《逃犯修例》的示威衝突持續超過4個月，西班牙加泰羅尼亞自治區近期也爆發示威，抗議獨派9名領袖遭法院重判入獄9至13年。 有網民今晚（24日）發起於遮打花園舉行「香港加泰人權自由集會」，約有500人出席。發起人之一的周竪峰稱，集會目的主要是希望西班牙當局，以和平手法處理當地的示威，譴責當地警方濫暴行為，及表明不應有任何人因政見問題被捕。 大會公布有3,000人出席，警方則表示最高峰有550人參加。

有不少外籍人士參加集會。（李澤彤攝）

出席者：參加集會不代表支持香港或加泰獨立

自稱為「香港人」的參與集會人士說，參加目的是向正受西班牙當局暴力鎮壓的示威者表達支持，參與集會不代表支持香港獨立，強調香港以往的成功有賴容納不同的聲音，他斥現時不少人為自己的個人利益放棄包容。他又表示，於6月時未對反修例事件有太大關注，惟至7月目睹警方執法行動越來越過分，決定要上街表達意見。

加一參加者盧先生認為，集會主題非支持加泰獨立，而是譴責當地警方使用過分武力，促請西班牙政府不要武力對待當地示威者。他指兩地皆是追求和平、自由，故出席活動，聲援當地示威者。

居港多年的英國人Sarah參加集會，她說支持和尊重加泰人的運動，認為是次集會主要是聲援當地人背後追求自由的精神。對於香港近月的示威，她說看到港人團結精神，惟直言不認同一些示威者的某些暴力行為；她也有從媒體上看到有警員使用過分武力制服示威者，認為對話方能解決問題。