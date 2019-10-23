巴塞隆拿一直被視為加泰隆尼亞人民爭取自由、獨立的象徵。但在目前的抗爭運動裏，其他加泰球會的存在意義不應被忽略，那就是由西班牙人建立的愛斯賓奴（Espanyol RCD）。愛字頭球迷經常被人加上撐統、撐建制的標籤，但他們和加泰的關係、感情，卻鮮有人提及。 文：高俊賢＠運動公社

早前西班牙法院宣布9名獨立公投領袖入獄9至13年。在這場風波裏，巴塞隆拿和基羅納都表明反對判刑，並強調要維護言論自由和政治立場的選擇權利。惟獨是愛斯賓奴，除了強調要以政治對話解決問題，竟表示尊重西班牙法院的裁決。有不少人都認為，愛斯賓奴與中央聯繫甚深，有這樣的立場也是理所當然。

早前西班牙法院宣布9名獨立公投領袖入獄9至13年，愛斯賓奴球會對裁決表示尊重，強調要以政治對話解決問題。（Getty Images）

愛斯賓奴為爭取更多加泰當地球迷支持，90年代把會歌歌詞由西班牙語轉換成加泰語，名字亦由西班牙語'Español'，改為加泰語的'Espanyol'。（Getty Images）

愛斯賓奴的本土味道似乎並不濃厚，卻也努力融入本土。在球會全名蓋上「皇家」、徽章加上皇冠，加上支持者主要是外省移民，愛斯賓奴的西班牙印記過於強烈，但他們亦不是一成不變。踏入90年代，他們把會歌歌詞由西班牙語轉換成加泰語，而且改為用上加泰語名字（原名為‘Español’，現在改為加泰語的‘Espanyol’），希望爭取更多本地球迷的支持。

愛斯賓奴的主要色調藍白條紋是13世紀末保護加泰隆尼亞的海軍名將Roger de Lluria使用的盾徽顏色，藉此強調與加泰歷史的淵源。（Getty Images）

更有人列舉愛斯賓奴的主要色調——藍白相間，強調他們與加泰歷史的淵源。藍白條紋是13世紀末保護加泰隆尼亞的海軍名將Roger de Lluria使用的盾徽顏色。對愛斯賓奴球迷來說，球會傳統素來不與加泰歷史切割，而瑞士人Joan Gamper創立的巴塞隆拿更談不上代表本土（巴塞的藍紅相間，源自瑞士球會巴素爾）。

話雖如此，巴塞球迷並沒有接受愛斯賓奴。支持加泰抗爭的人，的確視巴塞隆拿為精神象徵。在30年代西班牙內戰和多年來的國家打吡之中，巴塞始終是抗衡中央力量的最大標誌，愛斯賓奴從來沒有切斷與中央的關係。旗幟鮮明地支持祖國統一的愛斯賓奴球迷，是加泰地區尷尬的一群人。

有蘇格蘭人出席加泰人集會以示支持。在足球世界亦然，相對巴塞隆拿和些路迪的強勢，愛斯賓奴與格拉斯哥流浪撐統立場未成為主流，令兩軍球迷惺惺相惜。（Getty Images）

有趣的是，愛斯賓奴球迷在國際球壇找到處境相近的同伴，那就是格拉斯哥流浪的球迷。在2016年《Daily Record》的一則報道裏，提及有廿名愛斯賓奴球迷往赴愛丁堡支持流浪，並組成名為「Espanyol Rangers Supporters Club」的組織。在報道裏，組織發起人Andy曾把兩家球會對蘇格蘭、加泰隆尼亞的統獨立場相提並論。無論政治立場抑或經濟實力，愛斯賓奴和流浪都是處於弱勢一方（相對於巴塞隆拿和些路迪），加上愛、流球迷的撐統立場在當地算不上主流，所以兩軍球迷更易結合在一起。他們如此惺惺相惜，就如同香港警察在微博的世界容易找到共鳴一樣，可算是兩隊球迷的佳話。

隨着武磊的加入、開拓中國市場後經濟實力不斷提升，愛斯賓奴銳意在西甲冒起。愛斯賓奴與巴塞在球場上的對立，會否像加泰統獨之爭般緊張，值得期待。

隨着武磊的加入愛斯賓奴，開拓中國市場後經濟實力不斷提升，愛斯賓奴與巴塞在球場上的對立，會否像加泰統獨之爭般緊張，值得期待。（Getty Images）

運動公社介紹︰發佈和討論有關運動與政治/社會/經濟的議題

運動從來不是場上較技那麼簡單。運動公社關注的，是運動和政治、經濟之間的關係和與運動相關的種種不公

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】