沙田綠怡雅苑延遲半年落成　房協：惡劣天氣影響建築期

位於沙田的房協資助出售房屋項目綠怡雅苑，於2016年開售，原預計今年12月落成。房協今日（24日）證實，認可人士就建築期內的惡劣天氣影響作出評估及批准，綠怡雅苑落成日期將延遲約半年，至2020年5月15日落成。

房協綠怡雅苑示範單位。（資料圖片）

延遲明年5月中落成

房協表示，綠怡雅苑於2016年推售，根據樓書及房協與買家簽訂的合約內容，均列明關鍵日期為2019年12月31日，在今次修訂之前未曾作出任何更改。直至最近，綠怡雅苑的認可人士按照房協與買家簽訂的有關合約，就建築期內的惡劣天氣影響作出評估及批准，將項目的關鍵日期修訂為2020年5月15日。

房協於本年10月4日經律師發信通知所有買家，並設立熱線8101 2238供買家查詢。

房協：不需向買家作出賠償

房協指，根據買賣合約條款，房協須於新修訂之關鍵日期或之前取得地政總署發出予項目的「滿意紙」（合約完成證明書），並於其發出後的一個月內，通知業主完成交易。是次更改關鍵日期是根據買賣合約條款並經項目的認可人士批准而作出修訂，房協不需向買家作出賠償。房協會密切監督工程進度，並致力盡快完工。

綠怡雅苑於2015年12月，以市價七折出售予合資格人士，售價由260餘萬至627萬元，平均呎價7,700元。綠怡雅苑共提供1,020個單位，共有3座32至36層高住宅，當中65%是兩房單位，其餘是一房及三房單位，面積介乎320至750平方呎。