【逃犯條例】連場示威多店被毀　建造業：電梯維修、清拆工程增加

反修例風波持續，在連續數月示威衝突中，有店舖及港鐵設施遭到激進示威者破壞。香港建造業總工會理事長黃平指，雖然部分裝修工人接到店舖修復工程，但相對於最近減少的工作機會仍「冚唔返條數」。香港電梯業總工會理事長謝景華指，因部分工人需加班維修地鐵升降機，故收入的確有所增加。 有經營寫字樓裝修公司的負責人稱，近月生意比往年大減七至八成，但清拆還原工程項目則有所增加，相信有關公司打算結業，並預計未來將會接到更多清拆還原工程項目。

多間優品360店舖在示威衝突中被破壞。（資料圖片）

在過去數月的示威衝突中，部分港鐵旗下商場、美心旗下食肆及被標籤為「藍店」的店舖，遭激進示威者噴漆及損壞店舖設施。而據優品360公布，截止本月13日，共有59間零售店舖受到破壞。

修復遭破壞店舖收入不多

香港建造業總工會理事長黃平指，部分店舖遭破壞，有少部份裝修工人亦有因此接到修復店舖的工作，惟業界整體工作量不大，大部分僅為更換玻璃、安裝圍板等簡單工作，「2至3個人，一日都可以搞掂。」相反，受經濟不景影響，工人開工日數、收入幾乎減半。

港鐵電梯遭毀 電梯工人每日加班4小時

據港鐵公布截止本月4日，有12部升降機受破壞。香港電梯業總工會理事長謝景華指，因需要維修公共交通的升降機，部分電梯工人的工作量亦增加，由以往每日工時約9小時增至現時每日約13小時。他又指，由於工人需加班工作，收入亦會有所增加。

港鐵深水埗站在早前示威衝突中被破壞。（資料圖片 / 陳永武攝）

公司結業 清拆還原工程增加

修例風波亦導致寫字樓裝修項目減少，惟清拆還原工程有所增加。奇創裝修工程公司主要負責寫字樓裝修，公司負責人謝先生指，公司自4月以來，接到的項目比以往少7至8成。他指，往年3月至年尾是裝修行業的旺季，惟今年有部分客戶希望「睇定局勢先」，故不會開新公司或擴張公司，導致生意大減。

謝先生又指，最近接到清拆還原工程數量有所增加，僅在10月出便接到4張單，相信是有關公司打算結業「交場」。他續指，由於現時部分公司的租約未滿，故即使市況差，部分公司仍會繼續經營，他預計相信未來會接到更多清拆還原工程。

▼10.13示威情況▼

市況差 店舖「撻訂」不開張

鴻毅裝修工程有限公司負責人劉先生表示，自7月開始，已經有2、3間原本打算開張的店舖「撻訂」，包括食肆、酒吧、單車店。劉先生指，以往幾乎沒有店舖會「撻訂」 ，估計與最近市道不好，看不到前景及特首林鄭月娥未有好好應付社會訴求有關，所以有店舖選擇不開張是意料之事。而在家居裝修方面，劉先生指，因樓價自6月起有所下跌，故客戶在裝修預算上平均增加10萬至20萬。

▼10.20示威情況▼

+ 5 + 4 + 3

家居裝修生意每月減三四單

冠一建築工程有限公司主要經營商業中心店舖、街舖及家居裝修工程。該公司市場部經理梁小姐表示，近月公司整體生意額比以往少約兩成；以往公司每月有一至兩單裝修店舖的工程，惟9月至今，公司尚未接到任何生意。而在家居裝修方面，梁小姐指，自9月至今，公司每月約減了三四單家居裝修工程項目，而客戶的裝修預算亦少約三至四成；她解釋，因社會動蕩，大部分客戶都不願花費太多資金進行裝修。