【JUPAS】八大資訊日取消或延期　中學「自救」辦校友講座分享

大學聯招（JUPAS）現正接受報名，反修例風波持續超過四個月，八大資助院校早前相繼宣告，由於本港社會或交通情況不穩，入學資料日取消或改期。繼城大舉辦網上入學資訊講座後，科大亦將有相應安排。 有中學校長指，今年缺少入學資訊日，學生難以獲得更全面的入學資訊，故校方已主動聯絡就讀大學的舊生回校分享，以盡力協助學弟學妹選擇升學，但坦言可安排到校的舊生有限，難以配對所有學生需要。

科大將舉行網上入學資訊講座 理大擬辦地區講座

根據大學聯招公布，中大、嶺大、城大均宣告取消入學資訊日；港大、科大、教大、浸大、理大則會改期，日子仍然待定。為此，城大本月已推出網上入學講座，部份學系會以Whatsapp熱線，在指定日子及時段，解答學生對課程的疑問。

科大回覆稱，入學資訊講座將以網上形式進行，詳情稍後於校網公布。理大指，正計劃在網頁提供更多入學及課程資訊，亦可能到個別中學、地區舉辦講座和展覽。嶺大與教大則表示，繼續以不同類型的活動宣傳本科課程。

鄧振強指，由於今年八大入學資訊日取消或延期，故中學會主動聯絡就讀大學的舊生分享，盡力為學生提供升學資訊。（資料圖片）

10月期中試 中學難增大學入學講座

香港管理專業協會羅桂祥中學校長、中學校長會主席鄧振強表示，一年一度的大學資訊日，應屆文憑試生可按個人喜好與興趣，進入校園參觀，亦可即場與就讀課程的大學生交流，取得更多第一手的課程資訊。

不過，由於今年缺少大學資訊日，他指學校除邀請在職舊生回校分享交流外，今年更主動聯絡就讀大專的舊生回校分享選科及大學生活經驗，但坦言由於舊生有限，難以配對所有學生的需要。

他續指，大學以往會不定期到校舉行課程講座，暫時未見有增加的情況，但坦言10月為中學期中試時間，難以舉辦太多的入學講座，否則會影響上課時間編排。他指，受到反修例風波影響，有中六老師為輔導學生情緒，教學進度已比以往較慢，現時隨着社會氣氛，校園逐漸回歸平靜，學生可專注學習。

學友社學生輔導顧問吳寶城建議，大學部份學系可於5月時，為應屆文憑試考生補辦入學講座，讓學生可於首輪改選前，取得更多課程資訊及親身體驗。