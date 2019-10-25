【逃犯條例】人力顧問：受社會風波影響　部份青年無心求職 　

在中美貿易戰及反修例風波等因素影響下，本港經濟面對下行壓力，根據大學聯校就業資料統計庫數據，6月至9月全職畢業職位空缺數目約2.8萬個，比去年同期減少12.68%。 有人力資源顧問認為，數據呈現職位空缺跌幅，是因為在市道低微下，公司縮減過剩的空缺額或不再開位請人，但過往有關空缺非全部填補，觀乎空缺跌幅，認為整體畢業生求職機會尚可。她續指，現時年輕人求職心態兩極化，有部份人受到時局影響，對未來不抱希望，提不起勁找工作，但認為待業空窗期不宜過長，建議年輕人可做義工、兼職等充實自己，從中尋覓合適的工作。

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獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏表示，在反修例風波下，現時年輕人求職心態兩極化，有部份受社會事件影響，提不起勁找工作。（資料圖片）

畢業生全職空缺減13% 人力顧問：整體求職機會尚可

大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）最新數據顯示，今年6月至9月在平台刊登的全職畢業職位空缺數目有28,864份，比去年同期減少12.68%。在這四個月期間，以資訊科技、銀行或金融服務、消費或零售為首三個提供最多全職空缺的行業，但對比去年同期數量均有所減少，跌幅由8.4%至24.5%不等。

人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏表示，受到中美貿易戰、全球經濟市況轉差及反修例風波影響下，本港經濟及就業市場受到一定牽連，當中以酒店業、餐飲業及零售業等首當其衝，空缺職位連月下跌三成，大多為基層前線職位。

張慧敏指，雖然JIJIS數據顯示，受大學生青睞的銀行及資訊科技等行業的空缺數目有所下跌，但觀乎跌幅，她認為不太影響應屆畢業生的求職機會。她指出，不少公司在市況低微時會重整架構，縮減過剩的空缺額或不再開位請人，然而，相關空缺過往並非全部填滿，有畢業生亦會選擇創業或升學的其他路向，故此消彼長下，今年整體求職機會尚可，大學生不會在這段時間特別難找工作。

在反修例風波下，有人力資源顧問指，不少年輕人對前境不抱希望，影響找工心情。（資料圖片）

有部份年輕人無心求職 對未來不抱希望

不過，在反修例風波持續下，張慧敏留意到現時年輕人找工心態兩極化，有部份人擔心市況轉差，積極尋找工作，另一部份人則無心情、提不起勁投身職場。她指，政府對民間訴求未有全面回應，社會風波至今未有平息，令人感到疲累，年輕人亦對未來前境不抱希望，「佢哋會覺得『國難當前』仲講搵食！」

張慧敏指，過往年輕人均有各種因素延遲投身職場，包括在無經濟負擔下，花時間尋覓理想工作，又或是嘗試準備創業等，故難以一概而論年輕人是否因參與示威而推遲找工作，但是她認為待業空窗期不宜過長，一至兩個月會較合理，三至四個月會較勉強，若時間更長則更不利求職，建議年輕人期間可做義工、兼職、自由身工作等，藉此充實自己，從中尋覓合適的工作。

科大提供專業諮詢服務 協助畢業生規劃路向

至於各大學畢業生的就業支援方面，嶺大表示，一直與不同的業界舉辦交流活動，讓學生於畢業前有機會接觸到各行業的管理層，從而更了解業界的運作，僱主亦可更深入認識嶺大生，以增加學生將來求職的機會。

科大指，大學的就業導師會為對未來就業路向有疑問的畢業生，提供專業諮詢服務。科大指，在剛舉辦的職業博覽會，吸引逾200間本地、內地和國際公司踴躍參與，讓學生掌握最新就業資訊及僱主需求，為生涯規劃作好準備。

中大指，大學不時舉辦就業展覽會、輔導工作坊和行業講座，亦為有需要的學生提供個人的就業輔導服務，協助其尋找出路。因應經濟和人力市場的變化，大學亦會加強與各行業的合作，如舉辦各類型的工作坊和實習計劃，為學生提供多元化就業機會。