近四個月大學畢業生全職空缺比去年同期減13% 　起薪點平均1.6萬

受到中美貿易戰與反修例風波等外內因素夾擊下，本港經濟持續疲弱。大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）最新數據顯示，今年6月至9月在平台刊登的全職畢業職位空缺數目有28,864份，比去年同期減少12.68%。在這四個月期間，以資訊科技、銀行或金融服務、消費或零售為首三個提供最多全職空缺的行業，但對比去年同期數量均有所減少，跌幅由8.4%至24.5%不等。

6月至9月 JIJIS全職空缺平均薪金約1.6萬

大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）是一個中央資料系統，記錄僱主向八所資助大學畢業生提供的職位空缺資料。JIJIS回覆《香港01》查詢指，今年6月至9月於平台刊登的全職畢業職位空缺數目有28,864個，比去年同期減少4,191個，跌幅為12.68%。

當中，以資訊科技、銀行或金融服務，及消費或零售為首三個全職畢業職位空缺最多的行業，不過對比去年6月至9月的數據，三個行業的全職空缺數目均有所減少，當中以銀行界別的24.5%跌幅最多，去年刊登4,129個空缺，今年則下降至3,119個，減少約千個空缺。至於資訊科技界方面，這三個月刊登4,643個空缺，對比去年同期則減少424個，減幅屬最少，為8.4%。

另外，由今年6月至9月，JIJIS刊登的全職空缺平均薪金為16,310元。