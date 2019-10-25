【首置上車盤】市建局料選土瓜灣煥然懿居旁　街坊：有錢寧願移民

市建局主席周松崗今日（25日）透露，檢視過手頭上的重建項目後，認為土瓜灣春田街重建項目，最適合成為下個首置盤選址；行政總監韋志成則指，未來首置盤的開則，或會側重兩房或三房為主，較少一房及開放式單位。 該重建項目位於「煥然懿居」的旁邊，當時一個約260呎的開放式單位入場費為314萬元。有居民指，若按此入場費推斷「供不起，覺得售價太貴」，認為區內都要基層市民，興建居屋或公屋的幫助更大；也有人認為「首置居是騙財，有錢寧願移民。」

市建局土瓜灣春田街重建項目，或成為下個首置上車盤。（李澤彤攝）

成「煥然懿居」二期 入場費料再升

新一份《施政報告》要求市建局在重建項目，提供首置上車盤及資助出售房屋。市建局早前已完成土瓜灣春田街重建項目的全部收購，市建局行政總監韋志成表示，春田街地盤現已完成收購，認為可以定位為「煥然懿居」二期。他又指，未來首置盤或會側重兩房或三房為主，較少一房及開放式單位。

項目位於「煥然懿居」的旁邊，距離港鐵何文田站及黃埔站約10分鐘路程，而距離紅磡站亦僅約15分鐘路程，在馬頭圍道附近有多個巴士站前往九龍及港島各區，交通方便。另外，料中高層的東南方單位可遠眺海景。

不過，在年初接受申請的「煥然懿居」450個單位，當中八成屬開放式及一房單位，其中260平方呎的開放式單位，入場費也要314萬元，相信二期的入場費會較一期的更高。

市建局土瓜灣春田街重建項目，或成為下個首置上車盤。（李澤彤攝）

公屋住戶：留給醫生律師才買得起

現居於公屋的李女士，途經春田街地盤時特意駐足觀看，不過她感嘆「買不起，基層怎可能供得起？留給醫生、律師才能夠買。」惟她又認為，土瓜灣多基層，料對專業人士的吸引力不大，「其實應該起公屋、居屋。」

連先生不認為首置盤吸引，揚言有錢會移民。（麥凱茵攝）

租屋情侶：有錢寧願移民

首置盤對象是未能受惠於居屋政策的家庭，但租屋居住的連先生及何小姐也直指「不會考慮購買首置盤」，更揚言「有錢寧願移民。」他們批評，300萬才能夠買200呎的單位，無論樓盤興建在哪一個區域也是不合理，「好像買兩個劏房單位，太癲。政府是否帶頭起納米樓，想將有錢但買不了私樓人士的錢都騙走呢？」

+ 3 + 2