【施政報告】市建局料下個首置盤落戶土瓜灣　最快三年後開售

新一份《施政報告》要求市建局在重建項目，提供首置上車盤及資助出售房屋。市建局主席周松崗透露，檢視過手頭上的重建項目後，認為土瓜灣春田街重建項目，最適合成為下個首置盤選址，但一切有待董事會商討及拍板。行政總監韋志成就指，未來首置盤的開則，或會側重兩房或三房為主，較少一房及開放式單位。

市建局土瓜灣春田街重建項目，或成為下個首置上車盤。（資料圖片 / 馬熙烈攝）

市建局的重建項目原本是興建私樓出售，但政府要求興建居屋、綠置居及首置盤等。

市建局主席周松崗與行政總監韋志成和傳媒聚會時，闡述新措施概念。周松崗透露，檢視過手頭上的重建項目後，暫只得土瓜灣春田街/崇志街項目，仍然未與發展商合作招標，故極大機會成為下一個首置盤，但一切有待董事會拍板。

市建局土瓜灣春田街重建項目，或成為下個首置上車盤。（資料圖片 / 馬熙烈攝）

韋志成指，該項目本身預計作私樓出售時，規劃為310個單位出售，但由於顧及需提供較多兩房及三房單位，須重新開則，但相信落成的單位仍維持300伙左右。

周松崗則指，該項目預計最快3至4年後可以預售樓花形式推售。韋志成坦承，由於政府要求市建局提供更多首置及資助出售房屋，對財政造成一定壓力，需與政府商討進一步的財政安排。

「煥然懿居」為首個港人首置上車盤，由市建局負責項目。（資料圖片）

周松崗解釋，市建局未來幾年的重建項目需要大量開支，或涉及借貸80至90億元，但由於市建局的借貸上限是60億元，故期望政府在這方面可「鬆綁」，更指若要參與更多資助出售房屋項目，借貸比例或會更高。

周松崗亦透露，已揀選九龍城兩個合適的公務員合作社項目，涉及可建逾3,000個單位，最快明年初可正式公布。韋志成稱，當中可撥出近千個單位作公營房屋，但屆時會直接交由房委會或房協負責興建，但收地成本會由市建局負責。

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