【施政報告2019】放寬首置按揭成數　陳帆：社會不安非主要考慮

《施政報告》上周三（16日）出爐，當中提出多項房屋及土地措施，包括放寬首置人士按揭成數，首置人士購買800萬元或以下物業可作最高9成按揭。 運輸及房屋局局長陳帆今（21日）於新城電台受訪時表明，聽取民意後決定放寬首置按揭成數，社會不安並非主要考慮因素。他有信心近期社會事件，在不久將來可以平復，而政策制定目光要較長遠。對於政制及內地事務局局長聶德權被揭家人於《施政報告》前偷步買樓，陳帆強調土地房屋政策制定過程保密，聶並無參與其中。

行政長官林鄭月娥提出多項房屋政策新措施，包括放寬首置人士按揭成數。(資料圖片)

被問及放寬首置人士按揭成數是否政治決定，陳帆指港人置業意慾強，現時綠置居、居屋可做9成按揭，惟私人樓宇按揭成數較低，令年青專業人士難上車，經財經事務及庫務局、按揭證券公司詳細檢討後，決定放寬首置成數，認為是適當做法。

他補充，當中亦考慮環球經濟及本港樓市情況，做法是因時制宜，又指制訂政策時亦有考慮近期示威活動，但相信社會事件於不久將來會平復，制定政策時更需顧及長遠發展。

《施政報告》提出引用《收回土地條例》收回私人土地，並全數用作公營房屋及「首置上車盤」等。發展局局長黃偉綸表示，坊間常以「尚方寶劍」形容《條例》，但他認為《條例》是重要法律工具「需要小心用」，需加強規劃及前期研究工作，未來會集中研究佔地約450公頃的棕地，倘有潛力會收地建屋。

他預計收回棕地需時約5至6年，繼而可交運房局打樁起樓，若遇上法律挑戰會坦然面對，但難預期所需時間。黃偉綸又指，本港完全廢棄的棕地不多，大部份均有經濟活動，收回棕地其實是改劃土地用途，無可避免影響棕地作業者，但改劃必有代價，會向受影響者提供合理補償，未來亦會長遠研究棕地活動多層化，以及填海增加土地。

過往民間不少聲音倡議引用《條例》收地，但政府一直未有接納，今次決定被質疑是政策「急轉軚」。黃偉綸強調，過去5年間，亦曾收回20公頃土地，又指收地是用作興建房屋，希望各方體諒加快進度。屯門內運碼頭一帶發展方面，他指需作規劃研究，現時傾向以龍鼓灘作工業用途、釋放屯門西用地，而內運碼頭填海後，可作商業或住宅用地。

現時輪候公屋需時逾5年，陳帆指，目前家庭申請者有15萬戶，單人申請亦有11萬戶，共有26萬戶輪候公屋，現時土地供應不足以應付每每年多興建3萬多個公屋單位。他又指，政府首要目標是開拓土地，另輔以過渡房屋紓解民困，亦會向非公屋、非綜援戶，包括輪候公屋人士發放現金津貼，協助紓困。