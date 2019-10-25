【逃犯條例】吳克儉：反對任何形式暴力　批評須基於事實

教育局前局長吳克儉在今日（25日）出席大灣區頒獎活動時接受傳媒訪問，他沒正面回應有關學生對警暴的指控，只稱反對所有暴力，批評亦要有事實根據。

吳克儉出席公開活動時接受傳媒訪問，指反對所有暴力。（蕭韻蕊攝）

吳克儉：言論自由基礎在法制前提之上

吳克儉出席公開活動時被問到，有學生指控被捕後遭到性暴力對待。他指要向暴力說不，被追問會否譴責警暴，他只重申反對任何形式的暴力、一切暴力都會反對。他指香港有言論自由，但言論自由基礎是在法制的大前提之上，並要依靠傳媒從實報道，這是香港社會所需要的。

另外，近日有四個警察協會聯合發聲明指中大校長段崇智的聲明「內容偏頗」。被問到警方做法有無不當，吳克儉沒有正面回應，僅指任何人在感到人身安全受威脅時會即時想報警，這是對法治、法律執行者的信心。至於個別人士可能有不同經驗，他指現時有監警會等制度。他重申，所有事要基於事實，若沒有事實根據就妄自作出批評，其實有頗大風險。

多個與大灣區有關的獎項在今日頒發，並舉行首屆「大灣區院士畢業典禮」。 （蕭韻蕊攝）

「第二屆粵港澳大灣區百強企業傳承大獎、優秀企業家傳承大獎及首屆優秀金融企業家傳承大獎頒獎典禮」在今日（25日）舉行。而首屆「大灣區院士畢業典禮」亦同時舉行。

「粵港澳大灣區經貿研究院」在11月由「粵港澳大灣區經貿協會」創辦。粵港澳大灣區經貿研究院在今年一月已舉辦首屆「大灣區榮譽院士」頒授典禮，並在今年六月開辦首屆「大灣區院士認證課程」，大會表示有一百位企業家參與。大會指此課程是希望可以推動大灣區職業經理人和企業的發展，幫助大灣區經濟發展。