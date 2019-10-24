香港兒科基金：無理逮捕、任何暴力都危害兒童發展　可成跨代傷害

反修例風波持續，多次有影片拍到警方在無示威者聚集現場施放催淚煙，國際特赦協組織亦批評香港警方濫捕，在拘捕示威者前後和期間均使用過度暴力。慈善組織「香港兒科基金」綜合專家意見後發表立場書，強調化學武器、橡膠子彈、無理逮捕、不公執法等均會對兒童成長及發展帶來長期不良影響，甚至產生永久及跨代性傷害。 香港兒科基金批評港府在近日社會運動中，未有按《1989年聯合國兒童權利公約》，給予香港兒童應有的保護和權利，重申社會需要信任、聆聽及公義，只聚焦房屋、貧窮問題是無補於事，促港府成立獨立調查委員會審查整場運動及所有相關人士和單位，建立機制聆聽及尊重青年聲音；同時應呼籲各方立即停止一切形式的暴力，尤其掌權者必須停止侵犯兒童權利、執法部門必須按警察通例及守則，處理被捕或被拘留的未成年人士。若任何人違反準則，均應被審查及要求承擔責任。

逾11間中學、數百名中學生上周六參與「中學生反警暴集會」。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港兒科學會全資擁有的慈善組織「香港兒科基金」，上周四（17日）召集多名兒科醫生、臨床心理學家、社工、校長及教師等專家，商討近日社會情況後，今日（24日）發表「深切關注對香港兒童使用過度暴力和殘酷行為的立場書」，直言最近社會運動對下一代有嚴重負面影響。

政府未保護兒童 感驚駭和憤怒

立場書批評港府在近日社會運動中，未有按《1989年聯合國兒童權利公約》給予香港兒童應有的保護和權利，基金對此感到驚駭和憤怒，重申不論是身體或任何形式的暴力、化學武器、橡膠子彈、無理逮捕、不公執法都有害兒童健康，絕不可接受。

不論身體或任何形式的暴力、化學武器、橡膠子彈、無理逮捕和不公正的執法都是絕對不可接受的，因為這些都對兒童的健康確實有害（尤其是道德和心理健康）。 香港兒科基金《深切關注對香港兒童使用過度暴力和殘酷行為的立場書》

「毒性壓力」可致跨代傷害 未有任何特定治療方法消除

立場書指出，國際數據已明確顯示，「毒性壓力」可影響未成熟大腦，危害兒童身體、精神、社交、精神、學習和行為等整體發展，除了對學童及青少年，連胎兒、新生兒均可造成不利影響。而生物學、解剖學、生理學和生物化學證據清楚表明，此種有害影響可能是永久性的，甚至產生跨代性傷害，而目前未有任何特定的治療方法能有效消除毒性壓力的損害。

社會需信任、聆聽及公義 聚焦房屋、貧窮無補於事

立場書中強調，目前社會真正需要的是信任、聆聽、社會公義、平等、自由、溝通和聯繫，並給予青年人空間建立未來，「只是聚焦在房屋、貧窮和職業階梯是無補於事的。」重申政府必須妥善處理青少年需要，而非只是口頭承諾。



專家認為，社會應恢復平靜，使兒童及青少年能正常成長和發展，大眾應避免散佈虛假新聞和仇恨言論，盡量令傳遞信息準確及合乎道德。而政府應呼籲各方立即停止一切形式暴力，實行長中短期措施。包括要求執法部門在處理被捕或被拘留的未成年人士時，必須遵循警察通例及守則；並審查及要求所有違反準則者承擔責任。

讓青年參與制定政策 成立獨立調查委員會、審查所有相關人士及單位

立場書建議，港府在短期內建立聆聽和尊重青年聲音的機制，讓青少年參與制定和與他們相關的政策；應緊急制定「全面的兒童健康政策」、委任獨立及具有法定權力的「兒童事務專員」，並提升「兒童事務委員會」至擁權力的法定機構，以解決社會當前衝突。

中期而言，專家們建議政府成立獨立調查委員會，由委員會審查整個社會運動及所有相關人士和單位，並向政府提出解決衝突的建議。透過社區協作和計劃，向在社會事件中受影響的家長、老師和各持份者提供支援。同時平衡言論自由、新聞自由和個人隱私後，應制定規則及法律，杜絕使用假新聞或仇恨言論攻擊他人。



長期則設立公開對話平台，以行動和計劃積極回應公眾訴求，制定全面「兒童健康政策」，建立一個獨立、具透明度、有法定權力和足夠資源的「兒童事務委員會」，並由「兒童事務專員」專職領導。