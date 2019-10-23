【逃犯條例】四個警察協會聯合公開信　批評段崇智毀大學公信力

香港中文大學校長段崇智早前發公開信，指逐一聯絡逾30位被捕同學後，發現大部分曾經警方遭不合理對待，親述被拖延求醫、求見律師家人不果、被逼全裸搜身等，段要求警方查明細節後清晰交代，他亦會去信行政長官林鄭月娥促跟進。 四個警察協會今日（23日）聯合向段崇智發公開信，形容段崇智早前的公開信「內容偏頗」，指他於培育學生及管理教育機構的能力遜於其學術成就。信中又指，段崇智憑被捕學生的片面之詞而質疑警方，對此表示極度遺憾，認為他「自毀大學公信力。」 中文大學回覆指，對事件不作回應。

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段崇智18日發公開信，全文逾3200字，指會為在被捕期間遭不合理對待的學生提供協助。（資料圖片）

4個警察協會，包括警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會及警察隊員佐級協會，共同向段崇智發表公開信。信中批評，段崇智早前發出的公開信偏頗，質疑信內未有提及被捕學生提出的證據印證對警方指控，又對學生被捕前涉嫌犯下的罪行隻字不提，認為他於未有事實基礎下要求查證及譴責涉嫌違規的警務人員。

公開信內又提及，社會上很多人對於中大「成為反中亂港的港獨勢力基地」感到無奈和痛心，認為學校有責任引導學生走上正途，以獨立思考明辨是非。他們質疑段崇智未有積極了解學生有否參與違法行為，並應引導學生為犯下的過錯承擔法律責任，並對他們給予懲處，批評段崇智的做法「自毀大學公信力。」

↓↓段崇智在10月10日與學生會面「大逆轉」情況↓↓

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公開信內提及，各個專上院校的學生均要求校方及校長表態，支持他們的政治訴求及譴責警察，從而正當化他們的違法行為。信中斥段崇智「開了一個很壞的先例」，令其他被捕學生及支持者必然繼續向其他大學校長施壓，並引用孔子的名言：「德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，鮮不及矣」，要求段崇智慎之。