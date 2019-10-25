【施政報告】政府否認放寬按揭為托市　尹兆堅憂或再現負資產情況

特首林鄭月娥早前公布新一份施政報告，推出放寬首置按揭保險計劃及將研究租金津貼恒常化。兩名局長今日（26日）分別提及相關措施的後續工作。 立法會議員尹兆堅批評，市場反映放寬按揭保險計劃變相「托市」，批評政府做法不負責任，質疑若經濟進一步下滑，或令承擔能力有限的年輕人容易成為負資產。他又質疑政府未有共同推行租津及租管，或令業主成為受惠者，未能協助租客。

政府於公布新一份施政報告，提出調整按揭保險計劃。（資料圖片）

政府放寬按揭保險計劃被質疑「托市」，令樓價升高。財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（25日）否認有關講法，稱措施顧及首期不足的在職人士需要，於推出前曾研究相關的風險管理，不認為政府是好心做壞事，但提醒市民置業要量力而為。

立法會議員尹兆堅批評市場反應已反映「托市」的效果，認為政府於現時經濟下行的環境下，有關的決定屬不負責任。他指出，相關政策令原本承擔能力有限的家庭以至年輕人，即使不符壓力測試，也能獲九成按揭進場入市；擔心若經濟進一步下滑，將有可能出現當年負資產的情況，甚至導致2008年美國樓市「爆煲」的情況。

政府否認施政報告的樓市政策，放寬按揭成數是為托市，民主黨立法會議員尹兆堅憂或再現負資產情況。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

至於勞工及福利局局長羅致光稱，租金津貼存在副作用，或導致業主加租、減少保養樓宇的動機等。尹兆堅批評，政府經常只提供津貼，但忽視租管問題，認為兩者需要雙管齊下，才能真正令租客受惠。他又指，政府過往曾指出無需加入「輪候公屋三年」為條件，但現時羅致光卻形容為「幾主流的意見」；批評政府政策左搖右擺，認為應盡早交代政策的推行做法。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

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