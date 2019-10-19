【施政報告】羅致光：推行租管需時3至4年　或致供應下降非完美

新一份《施政報告》提出調高在職家庭津貼及綜援租金津貼；下年度為非公屋、非綜援的低收入住戶，發放兩次「N無津貼」，惟不少市民仍受高昂租金所困。 勞工及福利局局長羅致光今日（19日）出席商台節目時被問及是否考慮推行租金管制措施。羅致光指，推行租管或需3至4年時間，亦有機會引致市場供應下降，業主的維修意欲大幅下降等問題，惟政府對推行租管措施持開放態度。

不少香港市民仍受高昂租金所困，需居住在環境較差的劏房內。（資料圖片）

推出租金管制需3至4年 或導致供應、業主維修意欲下降

《施政報告》提出，增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。羅致光承認，租金津貼和市場脫節，且「偏低得好緊要」，導致有租戶需要其他生活補貼繳付租金，因此決定提升租金津貼。

對於有意見指，租金津貼或會令租金上升，羅致光承認有機會，原因包括租客行為的改變，如搬到環境較好的居住環境；或業主在租津調升後加租金。羅又指，任何政策均不會 「 百利而無一害」，故需要取得平衡，和將租津調整至合理水平。

被問及會否考慮推出租金管制或租務管制，羅致光指，實行租金管制需要立法，探討政策或需3至4年。而推行租金管制亦有機會引致市場供應下降，業主的維修意欲大幅下降，故需同時考慮強制驗樓措施或二手樓宇空置稅等問題，相關措施亦會產生其他影響，而政府對推出租金管制仍持開放態度。

勞工及福利局局長羅致光指，若推行租金管制或需時3至4年。（資料圖片）

研究恆常現金津貼需時 明年7月起派發N無津貼

另外，《施政報告》中提出，政府將邀請關愛基金於下個財政年度先後發放兩次為非公屋、非綜援的低收入住戶(包括輪候公屋人士)提供的「一次過生活津貼」（俗稱N無津貼）。羅致光指，計劃將在明年7月起開始，分階段派發津貼。

政府亦將於2020年年底前，完成推出恆常現金津貼計劃的研究。羅致光指，現時的「N無津貼」是政府在2015年所作出的決定，惟現時的福利政策和當時已有不同，故研究恆常現金津貼仍需時，研究包括受惠條件等問題，而勞福局亦將和運房局展開討論。

職津工時要求合理 紓困措施需待立法會通過

《施政報告》同時提出全面調高在職家庭津貼金額，增加住戶津貼16.7%至25%，並把兒童津貼大幅增加40%。羅致光指，期望能在明年4月完成有關的修訂。而對於有意見指，希望調整職津的工時要求。羅致光指，以現時最低工時要求每月144小時計算，即每周工作35小時，工時要求不高。同時，對於單親家庭亦有所照顧，最低工時要求為每月36小時。

而統計處公布新一季失業率維持在2.9%，餐飲服務活動業的失業率上升至6%。羅致光指，過往數月失業情況明顯，值得關注，又指現時薪酬增幅無法追上通脹，社會狀況如「屋漏逢夜雨」。因應近期社會狀況，政府早前亦推出多項紓困政策，惟政策需待立法會通過，而目前立法會中輪候審議的項目亦不少。