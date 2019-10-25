【逃犯條例】周末將到　港鐵深水埗站及太子站外升降機急圍金屬板

反修例示威浪潮持續逾四個月仍未平息，事件牽連港鐵，九成車站的設施遭受破壞，部分程度嚴重，當中至少12部供行動不便人士使用的升降機，遭激進示威者射水、縱火、砸爛，目前涉事損毀設施仍有待復修。 部分港鐵站包括美孚站、旺角站外牆早前已有圍板圍封玻璃，但部分仍再遭破壞。周末即將又到，《香港01》記者今日（25日）發現，有工作人員為港鐵深水埗站及太子站外的升降機玻璃外牆，安裝金屬板，相信同樣是避免設施在周末再遭嚴重破壞。 《香港01》已就事件向港鐵查詢，尚待回覆。

港鐵至少12部升降機受破壞

反修例風波中，港鐵多次宣布飛站、封站等安排，引起大批反修例人士不滿，被指向北京「跪低」，標籤其為「黨鐵」，激進示威者每每在每個周末、甚至平日的示威時，大肆破壞港鐵站設施，多達85個重鐵車站設施成為攻擊目標，佔全部車站逾九成，多個車站更遭縱火。

《香港01》記者今日（25日）發現，港鐵深水埗站及太子站E出口附近均有數名工人，為毗鄰的升降機加裝金屬板。而港鐵車務總監劉天成月初見記者時，曾經表示截至10月4日為止，共有12部升降機遭受破壞，無法運作。

油麻地站升降機被嚴重毀壞並有被燒痕跡，玻璃外牆整片被毀。（港鐵提供）

有視障人士團體曾提及，不少視障人士多靠港鐵出入，車站設施損毀造成一定程度影響；封站時更見不便，曾有失明人士被迫兜遠路，由九龍灣步行至鑽石山返家。

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