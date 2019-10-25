第2季爆8宗醫療事故　胃癌病人手術出錯後死亡　紗布遺留陰道9日

2019年第二季，公立醫院一共發生8宗醫療事故、27宗藥物事故及1宗錯認病人事故。 有產婦在剖腹產子後，出現產後出血及子宮收縮乏力。醫生進行手術期間在她的陰道放置一塊紗布，至第9日方被發現及取出。 另外，一名胃癌病人接受腹腔鏡胃部切除手術，因手術不當導致十二指腸梗塞，病人翌日死亡。

醫療事故分別有3宗住院自殺、3宗殘留物件在病人體內、1宗錯診身體部位及1宗其他事故。

紗布遺留產婦陰道 9日後取出

一名產婦在剖腹產子後，出現產後出血及子宮收縮乏力，醫生在她體內插入水球止血，期間在她的陰道放置一塊紗布。該病人其後被送往深切治療部觀察。負責取出水球的醫生並無發現有關放置紗布的紀錄，因此沒有將其一併取出。至術後的第9日，病人因陰道分泌物增加而再次入院，醫生終發現放置紗布的紀錄，立即從病人陰道取出。

胃部切除手術出錯 病人十二指腸梗塞亡

一名胃癌病人接受腹腔鏡胃部切除手術，術後第6日出現血氧飽和濃度下降及休克。醫生掃描後發現因手術不當 ,接駁腸道失誤，導致十二指腸梗塞，立即為他進行重修手術。惟病人情況繼續惡化，翌日死亡。

將軍澳醫院6月發生一宗「開錯刀」事故。醫生發現鋼絲固定程序誤於男童右手拇指間關節進行，而非掌指關節患處。（醫管局風險通報圖片）

將軍澳醫院 男童右手拇指間關節「開錯刀」

將軍澳醫院6月發生一宗「開錯刀」事故。一名7歲男童因意外右手拇指受傷，被送往兒童及青少年科病房跟進治理。骨科醫生為男童進行輔以鋼絲固定的閉合復位手術。術後男童被送往復甦室，期間醫生發現鋼絲固定程序誤於男童右手拇指間關節進行，而非掌指關節患處。男童需再捱一刀，進行修正手術。

醫生注射萬古黴素連犯兩錯 病人出現痕癢紅斑

一名患有肝硬化、胰臟囊腫及尿道炎的長者理應被持續注射萬古黴素2小時，萬古黴素需要250毫升生理鹽水作稀釋，惟醫生錯用100毫升。醫生並無按規矩使用輸液泵，改以人手調整萬古黴素的輸液速度。注射20分鐘後，病人已接收90毫升的萬古黴素，病人感到面部及身體痕癢，而且出現面部紅斑，在9天後出院。