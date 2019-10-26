【逃犯條例】添馬公園集會未獲響應　婆婆：見年輕人被打好心痛

反修例風波持續，有市民發起於今日（26日）在添馬公園舉行主題為「對抗白色恐怖反極權」集會，聲援因曾參與示威而被企業解僱的員工，但集會未申請不反對通知書。惟直至下午2時，現場仍未見有市民聚集。期間，有數名中、老年人到場稱要參加集會；其中到場的麥婆婆指「見到後生被人打好心痛」，因此連月來都堅持參加集會表達訴求。

今年86歲的麥婆婆獨自到場，她在背包上掛上多個黃絲帶。（侯彩琳攝）

早前，有多名國泰、港龍航空職員早前疑因政見問題遭到解僱，再有市民發起今日（26日）下午1時到金鐘添馬公園集會，聲援因政治立場而遭到解僱的員工。惟直至下午1時半，仍未見有市民聚集，場面平靜。

下午1時半，有數名中、老年人到場稱要參加集會。其中一位是今年86歲的麥婆婆，她獨自到場參加集會，惟見到幾乎沒有人到場，大呼「失望」；她直言「見到後生被人打好心痛」，又指「邊個落台都冇用，都係大陸控制我哋」，因此仍會參加今日的其他集會。麥婆婆指，在數月反修例運動中，幾乎每星期都會靠聽收音機，和從子女口中知悉集會消息，參加集會表達訴求。