【逃犯條例】陳帆：社會對港鐵無攻擊意念　服務才逐步恢復正常

反修例風波持續超過四個月，近月港鐵提早關站已成「新常態」。運輸及房屋局局長陳帆今早（26日）出席商台節目《政經星期六》表示，港鐵是香港交通的重大持份者，他指與港鐵方面聯絡過，如果這個周末社會寧靜，並持續至下周日，而社會對港鐵無攻擊意念，港鐵服務有機會逐步回復正常。他強調，港鐵提早收車的安排無政治考慮。 至於機場方面，他指，由於機場每年處理空運貨量龐大，一旦停止運作，將會帶來深遠的影響，亦會影響香港經濟及聲譽，政府有責任確保機場正常運作，作出風險評估，「要確保接近零」，才敢恢復正常運作。

運輸及房屋局局長陳帆。（資料圖片）

有需要時政府會注資市建局

陳帆在節目續說，留意到市區重建局將會供更多「首置」或過渡性房屋的項目，認為市建局在支持政府政策上十分積極，當市建局多參與社會房屋項目，預視他們未來財政上會有壓力，有需要時政府會注資。陳在節目後被問到注資詳情，他則多番強調要視乎情況而定，現時談論屬言之尚早，形容市建局目前財政健康。

另外，陳又指，明年第一季會出售觀塘安達臣道一幅私人住宅用地，以落實第二個「首置」先導項目，至於賣地安排條款、首置單位大小、單位定價、如何分配等，都要在賣地前有詳細安排，讓發展投地時都可以知悉，「呢個都係一門生意，肯定性好重要」，賣地時會再作交代。