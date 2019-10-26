【逃犯條例】駱應淦對政策愈趨集權化感遺憾　獨委會是重中之重

港府日前正式宣布撤回修訂《逃犯條例》，但反修例風波至今仍未平息。大律師公會執委、資深大律師駱應淦在港台節目《香港家書》中表示，最近發生的種種衝突，都衝擊着他固有的認知、信仰和價值觀，而他和其他知識分子都沒有寬恕暴力，但反問僅僅譴責的用處何在，並沒有觸及問題的根源；他又對政府政策愈趨集權化，連負責執法的警方，都成為問題之一感到遺憾，認為若要解決現有的問題，成立獨立調查委員會是重中之重。

七月一日，反修例示威者進入立法會，破壞會議廳設備。（資料圖片／梁鵬威攝）

駱應淦在《香港家書》中表示，不少在讀中學的少年參與近日的衝突事件，他們堵路、嚴重破壞和甚至傷人等，行為是公然違法，相信要良好市民支持純綷的犯罪行為，支援年輕人犯法，並非香港過往堅守的價值。不過，香港和國際社會有很多人也同情這班為改變制度不公而努力的年輕人，甚至是以自己的自由和生命來換取改變時，反問「制度有聆聽、有讓步嗎」？

掌權者頑固播下暴力種子

駱應淦指出，回到一切的起點，是政府在修例一事上未取得社會共識時，就硬闖欲強行通過《逃犯條例》修訂。他認為，是這些年輕人用武力堵住了進入立法會的通道，並與警察發生暴力衝突後，政府才不得已暫緩，故在很大程度上，是那些掌權者的頑固，播下了暴力的種子。

駱應淦稱，自6月開始，警方發射催淚彈生活化，暴打已被制服的示威者，近距離無差別發射胡椒噴霧的片段俯拾皆是，於警署內向被捕人被施暴的投訴已是常事，但警方只是不斷否認濫權及犯錯。在有年輕示威者被實彈槍擊後，警務處處長立即把這種行為正當化，並稱其「合法」、「合理」。但他指出，基本的國際準則會要求在事後全面調查並公開報告。

駱應淦認為，要求有勢力、有公權和有武器者問責，並不羞恥。他指出，除了守法外，法治還包括對人權和公民權利的尊重、公開及問責的行政機關、於三權分立原則下有效的相互制約及平衡，以及獨立的司法機構，這些元素皆缺一不可，而政府有責任堅守這些基本價值和制度。