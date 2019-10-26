【施政報告2019】2500元學生津貼料每年11月發放　存入家長戶口

財政司司長陳茂波於年 8 月公布的紓困措施中，建議為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性 2,500 元的學生學習津貼；特首林鄭月娥在本月16日公布的施政報告，提出由2020/21學年起，將這項學生津貼恆常化，每年款項涉約22億元。 教育局昨（26日）向立法會提交文件公布實行細節，局方稱會透過學校派發申請表格及核實學生身份，申請人亦可從網上下載表格，屆時津貼將透過銀行轉帳至家長戶口。局方期望，本學年的款項將在財委會通過撥款審批後，約六星期開始接受申請，收到申請後約六星期逐步發放津貼，往後料每年11月發放。

政府擬明年學年起向中小學及幼稚園學生，每人發放2,500元津貼。（資料圖片）

毋須資產審查 料90萬學生受惠

教育局在立法會文件指，所有在申請日在香港就讀於本地或非本地課程的中學日校、小學、特殊學校及幼稚園的學生均可獲有關津貼，相關津貼不設資產審查，但不包括夜校生、自修生、持學生簽證來港就學及持有「行街紙」的學生。另外，入讀社署幼兒中心、就讀局方的「全日制啟動課程」的新來港兒童、及中三離校修讀職訓局特設的全日制課程學生，均可合資格得資助，料全港約有90萬名學生受惠。

津貼不包括夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書（坊間一般稱為「行街紙」）的學生。

▼2019施政報告懶人包▼

+ 11 + 10 + 9

料聘30名合約員工處理

局方指，在取得財委會的撥款核准後，聘請約30名非公務員合約及退休後服務合約計劃員工，負責發展相關資訊科技系統及處理財務事宜，以及設立一個新辦事處，處理2019/20學年的申請及相關事宜，例如審批申請、與學校及申請人聯絡、發放津貼、處理查詢。

教育局將檢視新辦事處的工作量及人手安排，開設適量公務員職位取代合約員工，以配合津貼恆常化後的工作。局方續指，預計津貼於2020/21學年恆常化後，會於每年9月底透過學校邀請家長申請，並期望每年11月開始逐步發放津貼。