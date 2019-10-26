本港流感疫苗接種率僅15%　醫學會促醫護以身作則先打針

流感高峰期將於年底開始，香港醫學會今日（26日）公布醫療界對接種季節性流感疫苗的意見調查，發現本港流感疫苗整體接種率僅約15%，而醫院醫護人員的接種率約27%，遠低於台灣及英國整體超過60%和70%的疫苗接種率。 促進防疫注射服務公私營融合專責委員會聯席主席唐繼昇說，市民整體接種率最少要達30%才有效預防流感爆發。他希望醫護人員能以身作則，首先接種。

促進防疫注射服務公私營融合專責委員會聯席主席唐繼昇說，要有效預防流感爆發，市民整體接種率最少要達30%，但本港只有約15%。（資料圖片）

醫學會與香港惠澤長者基金疫苗學堂本月初進行接種季節性流感疫苗的調查，一共收集153份網上問卷。結果發現，15%有注射流感針。在沒有接種的受訪者當中，有53%受訪者不接種的原因是擔心接種疫苗後或會出現不良反應。

醫學會促進防疫注射服務公私營融合專責委員會聯席主席唐繼昇說，要有效預防流感爆發，市民整體接種率最少要達30%，但本港只有約15%。他希望醫護人員能以身作則，首先接種。他續說，病毒變異速度很快，疫苗的保護性會隨時間降低，建議市民每年都注射疫苗。

醫學會表示，去年政府將50至64歲人士撥入「疫苗資助計劃」的資助群組。惟這個年齡群組中，去年只有約10%接種流感疫苗。會方要求政府加強教育宣傳，又呼籲市民除非有醫學原因，否則都應接種流感疫苗。