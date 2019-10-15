幼稚園及小學流感疫苗計劃本月開始　一文睇清注射資格、資助額

冬季流感高峰期將至，2019/20年度季節性流感疫苗學校外展（免費）於10月開始接種，參與計劃的幼稚園在本月9日開始 ，而小學在本月23日開始；衞生防護中心預計將於明年1月底完成所有外展接種活動。如學童所讀學校沒有參加計劃，則可到參與 「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種流感疫苗，資助額為每劑210元。

流感高峰期或提早於今年底開始，為確保兒童對季節性流感產生足夠的免疫力，衞生署衞生防護中心建議，凡9歲以下從未接種過季節性流感疫苗的兒童，應接種兩劑季節性流感疫苗，而兩劑疫苗的接種時間至少相隔4個星期。過去曾接種任何季節性流感疫苗的9歲以下兒童，在 2019至20年度只需接種一劑疫苗。

幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、幼兒中心（先導）計劃於10月9日開始接種，而小學計劃於10月23日開始接種。（資料圖片）

計劃10月開始 超過430間小學、710 間幼稚園參加

如學童就讀的小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心或幼兒中心參加了「2019/20季節性流感疫苗學校外展（免費）」計劃，可獲免費流感疫苗接種。不論是否香港居民，所有參與學校的學童都可免費接種疫苗。

幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、幼兒中心（先導）計劃於10月9日開始接種，而小學計劃於10月23日開始接種。衞生署衞生防護中心預計將於明年1月底完成所有接種活動。

衞生署表示，截至10月6日，已有超過430間小學及710 間幼稚園或幼兒中心報名參加。 幼稚園或幼兒中心外展先導參與醫生每劑疫苗可獲260元資助（疫苗由參與醫生提供），而小學外展參與醫生每劑疫苗可獲100元資助（疫苗由衞生署提供）。

如學童所讀學校未有參與上述計劃，可到參與 「疫苗資助計劃」的私家醫生診所資助接種流感疫苗。本年度計劃的資助額為每劑210元。（資料圖片／盧翊銘攝）

學童可到參與「疫苗資助計劃」私家醫生打針 每劑資助＄210

兒童6個月至未滿12歲，或12歲或以上但仍就讀於香港小學，而所讀學校未有參與上述計劃，可到參與 「疫苗資助計劃」的私家醫生診所資助接種流感疫苗。本年度計劃的資助額為每劑210元。不同私家醫生的收費可能會有差異，有些私家醫生獲政府資助額後，不會額外收費，部分醫生則會再收費。

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至於領取綜援或持有有效醫療費用減免證明書的兒童可透過「政府防疫注射計劃」，到衞生署母嬰健康院或學生健康服務中心免費接種流感疫苗。

就滅活流感疫苗而言，由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，衞生署提醒市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。（資料圖片）

四價流感疫苗覆蓋兩種甲型流感、兩種乙型流感 保護功用為70-90%

衞生署表示，由於四價疫苗提供多一種乙型流感病毒的額外保護，因此四價滅活流感疫苗相對於三價滅活流感疫苗應予優先採用。署方預計在2019/20年度市面上只供應四價疫苗。四價流感疫苗可覆蓋兩種甲型流感型號﹝德州H3N2,H1N1﹞及兩種乙型流感型號（麻薩諸塞、布里斯班）。

如果疫苗的抗原與流行的病毒吻合，滅活流感疫苗對65歲以下人士提供的保護效用可達70%至90%。至於減活流感疫苗 ，海外研究及經驗一般顯示噴鼻式流感疫苗能提供與滅活流感疫苗相若的保護力。

就滅活流感疫苗而言，由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，衞生署提醒市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。

流感疫苗的副作用

學童接種滅活流感疫苗後，接種處可能出現痛楚、紅腫。部分人士在接種後6至12小時內可能出現發燒、肌肉疼痛，以 疲倦等症狀，這些症狀通常會在兩天內減退。若持續發燒或不適，應諮詢醫生。如出現風疹塊、口舌腫脹或呼吸困難等較為罕見的嚴重過敏反應，患者必須立即求醫。

兒童接種減活流感疫苗後，最常見的副作用包括鼻塞、流鼻水及發燒。5歲以下的反覆喘鳴患者或任何年齡的哮喘患者，在接種減活流感疫苗後可能會增加喘鳴的風險。