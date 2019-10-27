羅致光指雖啟動興建19間安老院　惟仍要4、5年後才能提供服務

勞福局局長羅致光表示，本港要增加安老服務，以滿足新增的服務需求，以及減低現時的服務短缺，面對兩大難題：一是地方，二是人手；而資助安老院興建需時，據更新的資料顯示，2019-20年度啟動興建的安老院數目為19間，是香港有史以來啟動興建安老院最多的一年，惟興建項目最快都要待四、五年後才能完成及提供服務。

羅致光於網誌以「施政報告之安老服務」為題，指政府在這兩年間，重點在增加家居及社區照顧服務，體現以「居家養老」為主的政策原則；可以預計下一年度的安老服務開支，仍會以雙位百分比的數字增加，就如2019-20年度的安老服務預算，已較上屆政府於2016-17年度的安老服務開支增加了45%。

他指，2018年的《施政報告》已列出在2019-20年度改善的多項安老服務，當中包括在「改善家居及社區照顧服務」下增加2,000個服務名額，以及「長者社區照顧服務券試驗計劃」增加1,000張服務券；又會在符合資格的私營及自負盈虧安老院成立長者日間護理單位等；至2019-20年度《財政預算案》，亦有建議撥款200億元，用作購買營辦福利服務的處所，當中包括增設15間長者日間護理中心的目標等。

惟興建資助安老院需時，在未來兩年新增的500個安老宿位，其實都是在再前一屆政府及更早之前已經啟動；他指，2019-20年度，會啟動興建18間安老院，是香港有史以來啟動興建安老院最多的一年，亦超過2012-13至2016-17五個年度的總和，而據更新的資料顯示，安老院數目為19間，總共提供3,355個宿位。

雖是如此，由於人口高齡化，安老院的需求不斷增加，這個興建速度亦只能稍為追上一部分現時的服務短缺；而且這些興建項目最快都要待4、5年後才能完成及提供服務。