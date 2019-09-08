救世軍葵涌女童院舊址申建安老院舍　擬保留主樓及小教堂

有近80年歷史的救世軍葵涌女童院，自20多年前丟空後一直未有新用途，救世軍去年則以億元出售業權。新業主向城規會申請於現址發展安老院舍，日後僅保留女童院的主大樓及小教堂，而擬建安老院舍將提供 140 個床位，人均宿位面積約 7.5 平方米，未來亦會提供公共休憩空間，預計於 2025 年落成。

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救世軍葵涌女童院位於葵涌梨木道1號，據新業主向城規會提交資料，該地段的主大樓於1941年落成，1971至 1994年間為葵涌救世軍女童院，之後一直荒廢近四分之一世紀。

救世軍女童院的主大樓為一幢三層高、具西方建築特色的「古堡式」建築物，其他構築物則為 1-2 層高。據保育團體「香港隅地」提供的相片，這幢建築物有古堡式的外牆內，並有水磨石製造的角形旋轉樓梯。旋梯的採光設計巧妙，無論從頂層俯視，還是從地面大廳上望，都構成漂亮圖形。不過，女童院雖然歷史悠久，但並非歷史建築物，未曾獲古諮會評級。

新業主指，自 2018 年 4 月成為業主，現希望發展為安老院舍，由「休憩用地」改劃為「政府、機構或社區」地帶。擬議發展的總發展地盤面積約為 10,888 平方米，佔整個「休憩用地」地帶(12,435平方米)的 88%，而其餘座落該地帶的土地為政府土地。新業主指，大部份建築物均甚破舊，而申請地點亦從來沒有開放給公眾人士作休憩用地，故現希望發展為安老院舍。

料提供140個床位

新業主指，為尊重申請地點過去的歷史，女童院的主大樓及小教堂將會保留及活化。擬建安老院舍將提供 140 個床位，人均宿位面積約 7.5 平方米，比社會福利署 2017 年的標準(6.5 平方米)為高。

擬建安老院宿位主要向內園，以增加與現有道路的分隔距離，從而減低噪音影響。為提供休憩空間予公眾人士享用，申請地點將提供公共休憩空間。為利用是次發展機會擴大休憩空間，擬建安老院內的庭園亦設私人花園。整個項目預計於 2025 年落成。