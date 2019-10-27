外貿、旅客量、零售銷貨量齊跌　陳茂波：經濟已步入技術性衰退

財政司司長陳茂波今日（27日）撰寫網誌透露，第三季經濟數據顯示，不論出口貨量、旅客人數抑或零售業銷貨量均錄得跌幅，形容本港經濟所受到的打擊是全方位，不排除全年經濟或呈負增長。 他強調無論如何，政府的支援只能稍為減輕業界壓力，社會各界齊心合力制止暴力、拒絕「攬炒」才能真正治本，他又稱若真正愛香港應放下分歧，共謀出路，又指「只有這樣，不同的訴求和矛盾，才有被仔細梳理和適當回應的機會」。

陳茂波在以「風急雨驟」為題的網誌提到，政府將公布第三季經濟增長的預先估計數字，他指本港繼第二季呈按季負增長後情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，且負增長的幅度顯著擴大。要達到全年經濟增長在0至1%的預測，存在極大難度，不能排除全年經濟呈負增長的可能性。

陳茂波形容本港經濟受到全方位打擊，外貿出口貨值按年跌7.3%，第三季合計跌6.4%，以貨量計算，第三季的跌幅料超過7%，是近十年最大的單季跌幅；旅遊業方面，訪港旅客人次7月份的跌幅是單位數，在8月和9月跌勢轉急，合計跌幅擴大至37%，10月至今情況更惡劣，上半月跌幅擴大至近五成。酒店房間平均入住率在8月份，按年大跌28個百分點，降至66%。零售業銷貨量跌幅由7月份的13.1%，擴大至8月份25.3%，是有紀錄以來最大的單月按年跌幅。

陳茂波：只有放下分歧 理性對話 訴求和矛盾才得以被梳理及回應

政府近日公布第三輪「撐企業、保就業」措施，但陳茂波坦言，無論如何，政府推出的支援措施只能稍為減輕相關業界和市民的壓力。要真正治本，始終需要社會各界齊心合力制止暴力，包括：制止對交通基建和針對特定目標商舖、銀行和機構的破壞、制止對持不同意見人士的襲擊、拒絕「攬炒」的執念，讓社會盡快恢復秩序、讓市民回復正常的生活、工商百業正常經營，並為理性對話創造更多空間。

陳續指，社會和經濟都需要喘息療傷、需要重新上路的機會。如果是真正為香港好的、愛香港這個家園的，請放下分歧，回歸理性對話，共謀出路。陳茂波認為「只有這樣，不同的訴求和矛盾，才有被仔細梳理和適當回應的機會。」