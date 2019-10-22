【陳茂波派糖】的士紅Van入氣每升減1元　業界：派現金津貼更佳

反修例風波未平，財政司司長陳茂波今日（22日）再宣布新一輪支援企業措施，當中涉補貼6.1萬名的士及公共小巴燃料費，他們到石油氣站入氣時每公升可減1元，為期六個月。同時發還每輛柴油公共小巴三分之一的實際柴油支出，同樣為期六個月。 有小巴業界指，上述措施為小巴司機每月減省近一千元燃料費，惟近月的社會狀況，大部分紅VAN車主為免車輛受到破壞，會勸喻司機不要開車。換言之，此情況下政府補貼未能減輕司機負擔，建議一次性發放現金津貼會較湊效。

陳帆指，的士、紅VAN司機入氣時，每升會減一元。(余俊亮攝)

而本身任職的士司機、汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠則指，燃料補貼能為前線的士司機「幫補下」，大概每月可減省900至1000元的「入氣費」。但他指出，數月來每更的士司機每日損失數百元，故現時每液化石油氣享有1元折扣，仍未能彌補過去損失。杜燊棠認為，政府倘有心幫助的士業界，現時各區出現堵路期間，上落客出現困難，應考慮把禁區時段延長至凌晨12時。

香港九龍新界公共專線小型巴士聯合總商會主席梁雄指出，上述措施為小巴司機每月減省近一千元燃料費，惟近月的社會狀況，大部分紅VAN車主為免車輛受到破壞，會勸喻司機不要開車。他認為，政府提供現金津貼更實惠，「都無得開車，咁就無得受惠啦。」

非專營巴士及貨車方面，政府則會為每輛持牌非專營巴士及貨車提供5,000元的一次性非實報實銷補貼。汽總貨車從業員分會副主任蕭德雄表示，業界常以貨車運載水馬及竹枝至工地，但近日的社會活動，有示威者取去部分物料用以堵路，不少地盤停工間接令貨車司機收入下跌。故此，措施有助短暫幫補司機收入，惟長遠而言未有太大效用。

任職的士司機、汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，燃料補貼能為前線的士司機「幫補下」，大概每月可減省900至1000元的入氣費。（資料圖片）

至於專營巴士及渡輪，政府會發還5間專營巴士公司及22條專營及持牌渡輪服務三分之一的實際燃料支出，為期六個月。新巴城巴表示，歡迎政府津貼部份燃油費用六個月，津貼可紓減兩巴因近期社會運動而產生的財政壓力；新渡輪表示，政府為運輸業界提供的協助措施。由於現時尚未有有關詳情，所以支援的成效尚未確定。

九巴及龍運則指，歡迎政府透過新一輪支援企業措施，向專營巴士公司提供燃料補助。而2018年，九巴及龍運的燃油成本為港幣9.64億元，佔總營運成本近13.6%。事實上，九巴及龍運持續投放資源增設安全設施及提升員工薪酬福利，加上國際燃油價格上升，均令巴士營運成本上漲。