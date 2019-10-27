【10.27集會】優品360、Starbucks提早閂門　九龍公園突關閉

反修例風波持續近5個月，上周日警方水炮車的藍色液體射中九龍清真寺，惹來不少批評。有網民於今（27日）發起主題為「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，於下午3時在九龍尖沙咀梳士巴利花園集合。宣傳海報上提到，期望透過集會聚焦有關訴求，引起全球穆斯林、民眾關注。 記者到彌敦道一帶觀察，不少商場如常營業，惟過往於遊行示威屢次成為攻擊目標的優品360店將提早至下午2時關門，而Starbucks店員亦指，將提早至下午1時半關門。下午2時許，康文署職員於九龍公園外張貼出公告，指由於有特別事故，場地暫時關閉。

尖沙咀警署對面的優品360將提早至2時關門。（黃詠榆攝）

Starbucks店員表示，全部位於尖沙咀的分店會於1時半關門。（黃詠榆攝）

記者今早10時到彌敦道一帶觀察，大多店鋪、商場如常營業，暫未見提早關閉。SOGO、iSquare、美麗華商場表示正常營業，暫未有通知需提早關閉。而在過去遊行示威屢次成為攻擊目標遭破壞的優品360，則表示將提早至下午2時關門。而美心旗下的Starbucks店員亦表示，由於附近將有大型公眾活動進行，尖沙咀多間分店將提早至下午1時半關門。另外，至下午12時許，附近一帶警力明顯增強，有兩警車停泊於美麗都商場外。

九龍清真寺上周日被水炮車藍色液體射中，有職員向記者表示，清真寺今日的開放時間將與上周日做法一樣，因附近有大型公眾活動，故不會全日開放，只會在每節禮拜前約30分鐘才開放，「警察應該都驚，今日唔會再亂嚟。」他又指，得知今日附近有連繫穆斯林的集會，對此感到欣賞（appreciate）。