【10.27集會】自由身女記者被捕　HKFP總編輯要求警方放人

周日（27日）油尖旺再發生警民衝突，期間也多次有出現傳媒和警員衝突。Hong Kong Free Press（HKFP《香港自由新聞》）總編輯Tom Grundy在Twitter表示，為該網站提供相片的自由身記者May James於旺角被捕，律師已到警署接觸她，Tom Grundy要求警方盡快放人。 《香港01》已向警方查詢。

自由身記者May James於旺角採訪期間被捕。（Tom Grundy Twitter圖片）

Tom Grundy在Twitter表示，May James是周日在旺角工作時被捕，他未有說明被捕原因。他稱已聯絡警察公共關係科，要求警方解釋及盡快釋放她。他表示，警方一直沒有告知May James被扣留在哪間警署，直至周一（28日）凌才知悉她身處的警署，已派律師接觸她。

Grundy表示，May James是自由身記者，主要為HKFP提供相片，單在今個夏天便提供2,400張。他表示，May James是香港記協及香港外國記者會會員，她工作時帶備記者所需物品，包括證件及身穿記者背心。