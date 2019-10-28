【逃犯條例】旺角有交通燈未修復　未見交通警指揮　屢現人車爭路

反修例風波持續近5個月，在多月衝突以來，有鬧市的交通燈被破壞，當中旺角屬「重災區」。記者今（28日）到滙豐大廈對出的十字路口視察，附近至少5組交通燈仍未修復，未見有交通警在場指揮交通，屢現人車爭路的情況。 有於附近上班的速遞員批評，一帶的交通燈已壞了超過十日，但仍未見政府修復，亦未派員指揮交通；亦有行動不便的老伯批評，有人蓄意破壞交通燈。

記者於中午12時到彌敦道和亞皆老街交界視察，附近至少5組交通燈仍未修服好。現場交通情況大致良好，過馬路人士「見路就行」，若有塞車時，則大批市民爭從車與車之空隙橫過；亦有巴士橫過時，司機「響安」示意提醒，惟現場未見有交通警維持秩序。使用馬路人數眾多，當中不乏持拐杖的老人、推著手推車的送貨工人、推嬰兒車的家長等等。

速遞員斥現場未有任何交通警維持秩序

速遞員盧先生平日於附近一帶送件，批評政府刻意不維修最多人使用的馬路交通燈，「壞咗起碼有十日，前面個幾組都已經整好」。他又斥，維持交通屬交通警責任，但多日來未見有任何警察在場，維持秩序。他自言，已習慣十字路口的交通混亂情況，「好亂，巴士亂咁嚟」，見到旁邊有很多人「郁郁吓」試圖過馬路，直言十分危險。

行動不便的林伯伯手持拐杖，無奈指沒有過路紅綠燈「好唔方便」，批評有人蓄意破壞交通燈。他指，過馬路時感到很危險，等了很久「見人過先夠膽過」，幸得「有心人」帶他到一旁，扶著他過馬路。

蔡先生則帶同為輪椅人士的媽媽於旺角覆診，他認為沒交通燈的馬路較危險，所以寧願繞路，到較遠一點有交通燈的馬路。他又指，不欲評論對錯，此刻感到無奈，搖頭道「無辦法」。