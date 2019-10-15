【禁蒙面法】屯門交通燈示威後盡碎　弱聽女忍痛義務疏導車龍

《禁蒙面法》前夕，屯門逾千名示威者沿屯門鄉事會路遊行至蔡意橋，沿路交通燈被毀。翌日，屯門響安聲不絕，有人自發輪流指揮交通。有一名女子戴著人工耳蝸，忍著不適，在十字路口疏導人潮車龍。弱小身影背後，是一個弱聽女子百味陳雜的夏天。

10月4日，特首林鄭月娥宣佈訂立《禁蒙面法》。同夜，屯門逾千人湧上街頭，屯門鄉事會路至蔡意橋的交通燈在示威後盡碎。（資料圖片／鄭子峰攝）

10月5日，港鐵宣佈西鐵、輕鐵停駛，不少屯門街坊平日依賴輕鐵出入，亦轉乘巴士、小巴等陸路交通。巴黎倫敦紐約戲院購物中心對出的十字路口，更是人車爭路的地段。A小姐（化名）自下午1時半起，站在馬路中央指揮交通，引來不少途人駐足觀看。

近月，屯門區內大型購物中心不時隨遊行集會而關閉，街坊便回到新墟街市一帶購買生活用品。（曾雪雯攝）

無交通燈無交通督導員 義務上街疏導

A小姐在屯門住了近三十多年。身為街坊，她深知區內居民習性。例如當區內大型商場關閉，街坊只得轉到新墟街市購買生活必需品。然而，周末下午車來攘往，繁忙路段卻未見警方加派交通督導員疏導交通。當交通燈被示威者毀壞後，政府當局卻未見及時應對，她遂模仿記憶中的交通督導員，自發站在十字路口指揮交通，「我怕車會撞到人，啲人淨係睇電話唔睇車」。

過往，A小姐曾在交通燈失靈時，睹交通督導員站在同一個位置指揮交通，惟當日屯門相關地段未見督導員。她認為當局有責任派遣督導員維持交通，「唔係我一個女仔企喺度」。（曾雪雯攝）

一個女生站在十字路口的中心，川流不息的汽車與之擦身而過。有途人為她打氣，有司機調低車窗說「多謝」，也有人路過街坊指罵，「打爛完又扮正義」。A卻不以為意，只專注眼前四方八面湧來的車龍，再逐用雙手梳理出一條能走的路。

高頻聲音刺激耳蝸 忍不適疏導車龍

「其實我聽唔到你講嘢」，專注背後，A是名深度弱聽人士。多年來，她總是直視別人雙唇來「聆聽」對方說話。後來，她戴上人工耳蝸，她的世界開始連接上外界的聲音。然而，她站在十字路口，汽車響安巨響偶爾還是會讓她感受到常人無法理解的不適。「好似腌住咁，太高頻會刺激神經，唔太舒服。」她發音略帶含混地道。

A雖然沒有走上最前線，自稱是和理非的她，表示「一如既往同勇武不割」。（曾雪雯攝）

我都唔知點解，我等咗半個鐘都無人，就企出去幫手。 A小姐

早於出門前，A便深諳自發維持交通的風險，但她還是踏著涼鞋，戴上口罩踏出馬路。她坦言，「幫得到就幫」。她輕描淡寫地帶過一切，「我都唔知點解，我等咗半個鐘都無人，就企出去幫手。」

上街、糾結、回家、再出發

香港自6月9日起，經歷長達四個月的反修例浪潮。A亦曾出席獲批「不反對通知書」的和平遊行、集會。在獲批「不反對通知書」的時候，她習慣在遊行隊伍中觀察人群「流動」的方向，判斷安危。她的聽力偶爾會限制她在現場的敏銳，例如理解現場去向會較常人費時，「會擔心慢一、兩分鐘，但就唔係話好驚」。畢竟每當人多擠擁時，她愛用的telegram群組亦會因接收不良，而讓她錯過即時的文字訊息判斷去留。

A雖能聽到開槍的巨響，但無法分辨子彈的遠近與方向，因此面對區內大型衝突時，她總會站得遠遠。圖為10月4日警方向屯門示威者施放多枚催淚彈。（資料圖片／鄭子峰攝）

+ 4 + 3 + 2

後來，她漸漸不再出席「高風險」的遊行集會。「聽唔到嘅人唔會行得太前，我唔想拖累人」，A隔著口罩笑了笑，卻滲著一點苦澀。直至網民發起18區遍地開花的屯門遊行集會，她再次回到示威者人群裡。

「嘭」、「嘭」聽到，但會分唔到彈喺邊個方向射過嚟。 A小姐

縱然A在屯門長大，但每當屯門有地區衝突，她還是一貫站在人群的大後方。因為人工耳蝸始終無法讓她分辨子彈的遠近與方向。「『嘭』、『嘭』聽到，但會分唔到彈喺邊個方向射過嚟」，身體雖讓她能留在人潮裡較安全的地方，但內心卻經歷無人明瞭的糾結。「唔開心就唔開心，但無辦法，唔開心喊下，但睇下做到乜嘢就做」。

一如示威者多月來的口號，「兄弟爬山，各自努力」，A用生活去實踐。她不是衝衝子，但她可以是文宣組與交通督導員。（資料圖片／鄭子峰攝）

依時出席周四糖水團 屯門市廣場大合唱

最近屯門人號召「周四糖水團」，逢周四晚到屯門市廣場大合唱，A總會依時出席。不過，合唱歌單裡的《願榮光歸香港》，於她亦另有故事。《願榮光歸香港》MV裡只有字幕，無法按唇形閱讀歌詞的她得慢慢習慣旋律，再在腦內配上歌詞。直到第四遍，她成功把歌詞繫上音樂節奏，「聽到好感動」。她笑了笑道，「因為我有跳舞」，所以她較一般聽障人士更快掌握拍子。自此，每一次她總會按時加入「糖水團」。在那一刻，她的歌聲融入街坊的大合唱裡，沒有主流世界裡所健全與缺憾的界線。

在《禁蒙面法》實施首日，A戴著口罩在屯門指揮交通兩小時。她坦言，在馬路上塵多空氣差，戴口罩是實際需要；「最擔心禁蒙面法係，聽唔到嘅人俾警察拉又唔知點樣，唔知自己權利。𠵱家警察咩都拉」。（曾雪雯攝）

「我都係平常人，你睇我個樣都唔知我聽唔到」。一如示威者多月來的口號，「兄弟爬山，各自努力」，A用生活去實踐。屯門市中心通往置樂花園有兩條行人隧道，那裡早已變成屯門街坊的「連儂隧道」。於是，她開始投入文宣組工作，有空便與街坊張貼文宣海報及畫畫。「唔想好多人覺得我聽唔到，就一定要接受幫助，我自己都做到」。

屯門人自發維持交通，引來不少街坊駐足觀看。A稍休時，有另一名人士幫忙指揮交通。A笑言：「好囉，我返屋企瞓教。」（曾雪雯攝）

從百萬人和平上街，再演變今天的18區流水式示威，曾有媒體形容香港經歷了一個「自由之夏」。自由之夏於她，卻是百味陳雜的一季。

在《禁蒙面法》實施後，曾有一名弱聽示威者頂著烈日與不適，在屯門一隅默默當了兩小時交通督導員，她默默走出馬路，將車流撥向原本該去的地方。