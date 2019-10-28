【施政報告】黃錦星：明年就膠袋徵費公眾諮詢　化妝品淘汰微膠珠

塑膠購物袋收費計劃推行約10年，新一份《施政報告》中提及，當局會就塑膠購物袋收費計劃的運作檢討諮詢公眾。環境局局長黃錦星今日（28日）透露，期望明年就膠袋徵費諮詢公眾，內容主要包括檢討豁免範圍及收費水平。若大眾支持，會考慮收緊豁免範圍，以及調整收費水平。

黃錦星透露，期望明年就膠袋徵費作公眾諮詢，內容主要包括檢討豁免範圍及收費水平。（資料圖片）

立法會環境事務委員會今日（28日）舉行政策簡報會，新一份《施政報告》中提及，推行自願淘汰含微膠珠個人護理及化妝產品計劃，會上不少議員關注計劃屬自願性質，成效有限。

環境保護署副署長區偉光表示，很多國家都推出自願淘汰含微膠珠個人護理及化妝產品計劃，包括荷蘭及澳洲，而澳洲近年有97%化妝品都已經不含微膠珠。他又指，計劃會於明年下半年推出，會再檢視成效，決定是否需要立法。黃錦星又表示，期望明年就膠袋徵費作公眾諮詢。

許智峯批評垃圾徵費計劃在立法會審批進度緩慢，質疑政府對垃圾徵費「歎慢板」。（資料圖片／羅君豪攝）

在垃圾徵費計劃方面，民主黨立法會議員許智峯批評垃圾徵費計劃在立法會審批進度緩慢，他指以往經驗而言，若政府緊張法案，會多次催促法案委員會主席開會，「最快幾個禮拜都搞掂上大會」，因此質疑政府對垃圾徵費「歎慢板」，是否有決心在今屆會期內提交上大會審議。民建聯立法會議員李慧琼就擔心徵費方式會引起市民反彈，加上在現時的社會氣氛下，恐反彈會更大。

黃錦星強調，政府有決心透過不同方法加快香港減廢進程，而減廢工作亦會多管齊下。另外，環保署副署長陸嘉健表示，有意研究塑膠飲料容器生產者責任計劃，期望明年作公眾諮詢，並會以「逆向自動售賣機」作先導計劃，探討回收膠樽的效果。