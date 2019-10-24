【中央收膠】環保署批出東區27個月合約　回收非工商業處所廢膠

為提升廢塑膠回收率，政府在三區推出「中央收膠」先導計劃，當中在東區率先試行，由俊成環保有限公司透過公開招標獲得「塑膠可回收物料回收服務先導計劃──東區」合約，為期27個月。 環保署表示，承辦商須為廢塑膠進行分揀、破碎、清洗及熱熔等循環再造工序，製成再生原材料或再造產品，供應至本地市場或轉售出口，以確保回收後的廢塑膠得到妥善處理。

環保署計劃在東區、觀塘及沙田開展為期兩年的先導計劃，為非工商業的廢塑膠提供免費收集服務。（資料圖片）

環保署表示，為提升廢塑膠回收系統和回收量以及公眾對廢物分類和回收的參與，環保署計劃在東區、觀塘及沙田開展為期兩年的先導計劃，為非工商業的廢塑膠提供免費收集服務。

在先導計劃下，環保署聘請的服務承辦商會直接從區內非工商業處所，包括公私營住宅、學校、公營機構及環保署轄下的「綠在區區」和社區回收中心等收集所有種類的廢塑膠，包括各類型的塑膠樽、塑膠容器及用具、包裝物料及發泡膠等，並作進一步處理。承辦商亦須夥拍一間非牟利機構為計劃進行宣傳推廣活動，並設置流動收集點，同時教育市民妥善回收。

環保署已於八月底就觀塘和沙田區的塑膠可回收物料回收服務進行公開招標，預計明年第一季批出相關合約。環保署會參考先導計劃的經驗以及塑膠飲料容器生產者責任計劃的進展，逐步將免費收集非工商業廢塑膠服務擴展至全港各區。