【施政報告】政府擬資助購電動小巴、渡輪　20億助建電動車充電站

新一份《施政報告》今日（16日）出爐，內容主要聚焦在土地房屋政策。在環保政策上，除了環境局昨日（15日）率先公布預留20億元資助私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電設施外，還籌備推行電動公共小型巴士試驗計劃，消息指政府計劃資助綠Van購買電動小巴及安裝充電器，也有意推出電動渡輪試驗計劃。 此外，環境局會預留300萬資助60間學校購買「四寶」，即雪櫃、蒸飯機、洗碗及乾碗機等，鼓勵學生帶飯，減少使用即棄餐盒。

政府有意資助綠Van購買電動小巴及安裝充電器。（資料圖片）

今年的環保新措施上，環境局將預留20億元推出為期三年的先導資助計劃，推動在現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施，料涉及約六萬個車位。

計劃資助綠Van買電動小巴、安裝充電器

在綠色運輸方面，消息人士指，電動公共小型巴士試驗計劃暫時考慮在綠Van試行，皆因有既定線路，也可在站頭提供充電服務。政府會先研究小巴的規格及充電設施的規格，再研究在甚麼路線試行，估計最快一、兩年後才可推出。消息人士解釋，由於電動汽車是世界趨勢，也可改善空氣污染，業界十分歡迎有關做法，但政府未必會全額資助購買電動小巴及安裝充電器。

此外，當局在未來一年將完成制定新能源渡輪試驗計劃細則，並諮詢立法會和申請推行試驗計劃所需資源。消息人士指，渡輪的廢氣排放量很高，但關注度較少，故有意推出電動渡輪試驗計劃，讓渡輪可在碼頭及停泊船隻的地方充電，但強調最重要考慮的是安全問題，「車死火都可以拖走，但船如果喺海中間拋錨就大件事」。

政府將推出船隻資助計劃，分兩階段在2021年後約十年間，為11條渡輪航線全面更新船隊及使用更環保船隻，涉及約47艘新船，包括混合動力船隻。環團「健康空氣行動」表示歡迎，但希望當局解釋分別用在購置渡輪、建立基建（充電設施）的支出、何方負責維修保養、具體目標減排量等。團體亦歡迎政府試行電動小巴，但希望政府提供計劃詳情，包括試行小巴數目、試行路線、充電設施等，以及主動探討如何增加包括公共交通在內的商用車輛充電配套。

當局將就塑膠飲料容器生產者責任計劃的未來路向諮詢公眾。（資料圖片）

在推動「走塑」方面，當局將就塑膠飲料容器生產者責任計劃，以及塑膠購物袋收費計劃的運作檢討諮詢公眾，亦招募約80間學校推行為期兩年的先導計劃，安裝由學生自行設計外觀的智能飲水機，期望透過鼓勵學生自攜水樽斟水「減膠」。消息人士指，當局推行的「走塑」午膳先導計劃將安排10多間學校以「環保廚房」形式現場派飯，亦會預留300萬資助60間學校購買「四寶」，即雪櫃、蒸飯機、洗碗及乾碗機等，鼓勵學生減少使用即棄餐盒。

其他環保措施還包括：推行自願淘汰含微膠珠個人護理及化妝產品計劃；發展中央回收設施處理和轉化政府園林廢物為固體燃料、堆肥、覆蓋物等，並研究製造生物炭；投放三億元延續「清潔生產伙伴計劃」至2025年3月，鼓勵港資廠商採用清潔生產技術，持續改善區域環境質素等。

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