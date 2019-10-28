【逃犯條例】再有兩人涉參與6.12衝突被控　兩案押後12月再訊

反《逃犯條例》修訂爭議中，多名示威者於6月12日金鐘與警方發生衝突，一名20歲男學生，及一名22歲侍應，分別被控在公眾地方藏有攻擊性武器及非法集結罪，案件今（28日）於東區裁判法院提堂。兩人獲准以500元及5000元保釋，期間不得離港、須遵守宵禁令，侍應須禁足於金鐘立法會道一帶。兩人的案件案件押後至12月9及5日再提訊。

學生被指藏3枝噴霧罐

被告馬子樂，20歲，報稱學生，被控一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪。控罪指，他於2019年6月11日在信德中心地下7-11便利店附近的公眾地方，無合法權限或合理辯解攜有攻擊性武器，即三枝噴霧罐（每枝噴霧罐都有膠紙固定一個打火機在噴霧罐身上）。案件押後至12月9日再提訊。

馬子樂獲准以500元保釋，期間不得離港、到警署報到，亦須遵守宵禁令，即由晚上11時至翌日6時，而被告逢星期二有網球練習，當晚的宵禁延至12時開始。

侍應涉搬鐵馬被控非法集結

被告郭叡軒，22歲，報稱侍應，被控一項非法集結罪。控罪指，他在2019年6月12日，在金鐘夏慤道近添華道一帶，連同黃愷銘、梁耀安、羅兆赫、馮智彬及其他身份不詳的人，非法集結在一起。據悉他當日早上9時多在金鐘一帶搬鐵馬，並曾拉低口罩，警方查看片段後於上月拘捕他。案件押後至12月5日再提訊。

郭叡軒獲准以5000元保釋，期間不得離港、到警署報到，亦須遵守宵禁令，即由晚上12時至翌日6時。郭亦不得進入添美道、添華道、夏慤道、龍和道及立法會道一帶。

案件編號：ESCC2409-10/2019