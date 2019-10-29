【逃犯條例】城大學生新城巿廣場「和你傾」　多人發言和平散場

香港城市大學學生今日（29日）發起「和你傾」活動，由於校方拒絕借出城大王氏廣場，活動改至沙田新城市廣場中庭舉行。發起團體強調堅持「無大台」原則，定期舉行不同主題交流會，今日的討論主題為「本土線與國際線 下一步該如何走？」 《香港01》直播現場情況。

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城大學生舉辦「城大和你傾」活動，於新城市廣場中庭張貼一張海報，並派發傳單，解釋因為校方打壓學術自由，故要舉辦這場活動，商場內一度有人高叫「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」的口號。

有市民葉女士到場發言，並準備了2頁紙表達自己的想法。她表示自己曾出來遊行，但自從有人破壞港鐵等設施後便不再參與，因為覺得運動出了問題。她表示自己不認同「冇大台」，因為要有大台和政府「講數」，她說應該改口號為「建立新香港」，但觀點引起了現場部分人士的不滿。

其後有學生反駁葉女士觀點，認為過往有「大台」都證明失敗，另外「五大訴求」都非常清晰。他認為目前「本土線」似乎沒有目標，但是需要繼續堅持。他表示，這場運動讓越來越多的人醒覺，之後要繼續凝聚更多人。

「和你傾」對話已經進行3個小時，有10多人上台發表自己的看法，現場仍有逾百觀眾席地而坐。有發言人士對示威者「打破玻璃」行為不認同，但現場有人持不同意見：「現在我們是被逼無奈才打玻璃的。」

而在晚上九時半左右，現場有人從高處懸掛黑白兩色的直幡，白色寫「即使勢弱言輕」，黑色寫「決不虛作無聲」，掛上後獲得現場人士掌聲。

有城大學生表示，校方基於保安理由，拒借出場地，並表示場地已經被借出，令他們不能在校內舉辦對話會。但有城大學生今晚去到該地點，直至晚上7點30分都無見到任何人使用場，而場地外卻圍上了水馬。