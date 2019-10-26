【逃犯條例】城大發文件回應學生問題　稱公開論壇「狹義偏頗」

反修例風波持續，6間大學校長相繼與學生舉行公開會面，惟理工大學與城市大學則至今未有相關安排。城大本月中原擬與學生舉行閉門會議，惟最終取消，校方改向師生收集逾千條提問及意見，昨日公布22頁的文件統一回應。城大在文件稱，已向校內多個學生社群收集意見，認為這種「個人化」和「全面」的溝通模式，可確保與學生溝通成效，「遠超狹義偏頗所謂『公開論壇』。」

城大校長郭位一直拒與師生公開會面，校方昨日以文字方式，回應學生職教職員的各種問題與意見。（資料圖片）

校方拒辦公開論壇 稱對話不可強迫性

各大學校長對反修例事件的取態、對被捕學生的支援一直是外界焦點，6間資助大學校長自7月以來，均相繼公開與師生會面交流了解，惟理大校長滕錦光與城大校長郭位則一直未有安排公開對話。

城大學生媒體「城市廣播」昨日（25日）上載由城大緊急事故應變小組發布的文件，小組稱透過不同學生組織、與大學職員及學生會面等，收集逾千條提問及意見，再整理及歸納約200多條問題予大學回應。城大在文件撮要稱，這種「個人化」和「全面」的溝通模式，可確保與學生溝通成效，「遠超狹義偏頗所謂『公開論壇』。」

城大指，對話應該容許大家發表不同的意見，不可以是「強迫性」、涉及暴力、及將「特定的政治取態加諸所有大學師生的身上」等，大學是秉持這個態度與各師生坦誠交流。

文件綜合多個學生關注範疇，包括對受傷和被捕學生的支援、警方入校園執法情況、校長對「政教」分離的看法、反蒙面法等。

城大教職員、校友及學生八月中曾舉行集會，促校長郭位公開對話。（資料圖片）

《禁蒙面法》下 促遵守法律、坦然做人

就政府訂立《禁蒙面法》，城大稱校園不屬於公共地方，又稱「大家都要遵守法律，坦然做人」，「與人交流，要互相尊重，保持基本禮貌和整齊儀表。」

至於警方進入校園執法問題，城大強調，執法人員如欲進入校園執行職務，必須遵循既定指引和規定，並先與校方溝通，校方會確保其行動符合相關指引及規定後才會容許入。大學亦按照私隱條例規定，執法人員須持法庭搜查令，才可以向大學索取閉路電視片段。

校長多次與特首辦聯絡反映 務求化解困局

文件又引述，校長郭位早於6月起，已就社會情況多次與特首辦聯絡，反映學生訴求，促請政府與相關各方真誠溝通，務求化解目前困局。

郭位早前曾指校園應「政教分離」，城大指，大學提倡的理念是把政治活動與校園教研「政教分離」，這亦是「世界先進高等教育遵循的普世價值」，強調大學「絕不是尋求街頭政治議題解決方案的戰場，不應捲入支持特定個人政治立場的漩渦。」