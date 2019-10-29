食環署下周一展開第二輪目標小區滅鼠行動　為期八星期

食物環境衞生署指，將於下周一（11月4日）在全港各區展開第二輪目標小區滅鼠行動，以持續深化地區防治鼠患工作的成效及提高市民對防治鼠患的意識。

食環署將展開第二輪目標小區滅鼠行動。(資料圖片)

食環署發言人表示，因目標小區滅鼠行動取得成效，食環署今年繼續進行兩輪有關行動，第一輪行動已於6月完成。食環署將於11月4日起在各區進行第二輪為期八個星期的目標小區滅鼠行動。

食環署轄下各環境衞生辦事處會根據鼠患參考指數、鼠患投訴數字、居民意見、食肆及「三無大廈」數目等，選出目標小區，並繼續透過多管齊下的策略，包括改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，在區內針對性地進行防治鼠患工作。

食環署人員會在目標小區加強街道潔淨服務及街市和小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷、清理垃圾和廢物、清理及清洗廢屑箱，以及清理街市和小販市場攤檔的雜物和垃圾，以保持環境衞生。署方亦會在出現鼠患的地點如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等，加強防鼠及滅鼠工作，包括放置毒餌及捕鼠器、毀滅鼠洞及實施防鼠措施。

另亦會加強巡查食肆，針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、不適當處理和棄置垃圾等情況，加強執法行動。對於公眾地方潔淨違例事項，我們會加強檢控違例棄置垃圾及廢物的人士。