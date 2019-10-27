【禁蒙面法】蘭桂坊協會縮減萬聖節裝飾　酒吧業斥十分不智

持續近五個月的反修例風波未停，儘管政府於月初啟動《緊急法》，以推行《禁蒙面法》，仍有大批示威者持續上街。有網民擬下周四、10月31日萬聖節當晚「哈囉喂九（狗）官面具夜」，於晚上7時半由維園行至蘭桂坊，以戴上各式面具「應節」。 萬聖節是酒吧業重要日子，蘭桂坊最大慶祝地方，故會大肆裝飾。惟蘭桂坊協會今（27日）表示，因應近期社會氣氛，當日只會「適量的街頭佈置」。香港酒吧業協會則批評，減少佈置的做法「十分不智」，及令外界覺得蘭桂坊協會因懼怕《禁蒙面法》。協會指出，萬聖節是酒吧業界年度節日盛事，業界應想辦法加強人潮管理，保障市民安全。

有網民發起蒙面大派對，以示反對「禁蒙面法」。（梁鵬威攝）

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酒吧業協會：令人覺得懼怕禁蒙面法

蘭桂坊協會下午發出萬聖節特別安排通知，指鑑於本港近日氣，本月31日的蘭桂坊將設適量的街頭佈置。協會表示，在各界支持下，讓蘭桂坊成為全城集消閒娛樂又安全的旅遊景點。

不過，晚上酒吧業協會副主席錢雋永回應指，接獲蘭桂坊協會通知，萬聖節將會減少街頭佈置。協會認為做法「十分不智」，未有顧及當區酒吧生意，「令人覺得蘭桂坊協會因懼怕（禁）蒙面法而減少佈置。」

一年一度的萬聖節即將來臨。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

該協會表示，過往蘭桂坊都有很多人扮鬼扮馬慶祝萬聖節，相信今年亦不例外，「所以就算沒有街頭佈置，相信蘭桂坊當日氣氛亦相當熱鬧。」協會又指，禁蒙面法小組主席已解釋，只要不是示威活動，化妝帶面具慶祝節日不會觸犯法例，「相信蘭桂坊協會今次做法純粹個別意向，可能佢認為咁就可減少問題發生，但呢個做法酒吧業界並不認同。」

協會續指，蘭桂坊協會不應「斬腳趾避沙蟲」，而應加強人潮管理，保障市民安全。