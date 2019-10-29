【逃犯條例】不滿張翔無回應訴求　港大生：周五找校長直接對話

反修例風波持續，有香港大學學生早前發起聯署，促校長張翔譴責警方濫用暴力，並承諾不許警方入校園範圍搜捕等，最終獲逾3000人簽名支持。但張翔透過電郵回應表示反對任何一方、任何形式的暴力，並稱願意向學生提供支援。 守護港大聯署小組今批評，校方的回覆純屬新瓶裝舊酒，斥校方態度迴避，對同學們毫未施以關懷。小組表示，明晚將正式宣佈行動升級，同時書面邀請校長到場參與討論，交代校方立場，如校方在周四晚上七時前沒有進一步的回應，將會在周五中午十二時，一同前往校長辦公室與校長直接展開對話。

守護港大聯署小組指，如校方在周四晚上七時前沒有進一步的回應，將會在周五中午十二時，一同前往校長辦公室與校長直接展開對話。 （資料圖片）

守護港大聯署小組指，10月11日小組發起聯署聲明，要求校長張翔公開回應4項訴求，包括發出聲明譴責警暴及政府；承諾不會容許警方進入校園範圍進行任何搜捕；承諾主動接觸並協助被捕同學；舉辦對話會，顯示與學生同行之心。

小組要求張翔在10月28日前回應，當天聯署人數已經達到3,200人，但當天張翔沒有現身，只以電郵回覆學生。小組批評，張翔的回覆無視師生校友的訴求，對部分訴求也只是輕輕帶過，未能釋除疑慮，更沒有提及舉辦對話會。小組斥，張翔的回覆「純屬新瓶裝舊酒，誠意欠奉」，用電郵表達關注亦屬敷衍了事，「即使我等已明確地向校方表達同學們的訴求，校方亦其一貫的迴避態度，對同學們毫未施以關懷。」

小組呼籲，若校方在周四（31日）晚上7時前沒有進一步的回應，就會在周五（1日）中午12時，前往校長辦公室與校長直接展開對話。同時，聯署小組將於明晚7時半在學生會大樓舉行記者招待會，正式宣佈行動升級，同時書面邀請校長到場參與討論，交代校方立場。

今年7月，張翔曾就反修例議題，與學生公開會面。（資料圖片 / 李澤彤攝）

張翔昨晚透過電郵回覆師生，指對於過去數月不斷升級的衝突和暴力深感哀傷，認為每個人都非常喜歡這個城市，但對於其發展和未來存在不同想法。張重申反對任何一方、任何形式的暴力，認為迫切需要以和平理性的方式交換意見。張翔指出，一直與牽涉動亂的學生會面，在某些情況下，已聯繫他們的家人，照顧其需求和疑慮；又由學生支援小組和學生發展及資源中心提供緊急支援，確保學生獲得法律意見等，以及解釋警察進入大學範圍的原則。他相信持續與學生互動非常重要，並已在各種場合以不同方式與學生進行討論，日後也會繼續有關做法。