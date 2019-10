【逃犯條例】張翔回應港大師生促譴責警暴　重申反對任何形式暴力

反修例風息持續,警民衝突加劇。香港大學有學生早前發起聯署,促校長張翔譴責警方使用暴力,並承諾不許警方入校園範圍搜捕等,於上周二(22日)將逾2,600名港大師生、校友聯署交予校方,要求張翔在今日(28日)或之前回應,否則會行動升級。 張翔晚上發電郵重申,反對任何一方、任何形式的暴力,認為目前迫切需要以和平理性的方式交換意見,校方亦願意向學生提供支援。他認同持續與學生互動非常重要,日後會繼續以不同方式與學生保持溝通。

張翔曾就反修例議題,與學生公開會面。(資料圖片 / 李澤彤攝)

港大學生早前向校方提出的四大訴求,包括要求校長發聲明譴責警方及政府;承諾不許警方入校園範圍搜捕;主動接觸並協助被捕同學,提供法律、財政、學業等方面支援;以及舉辦對話會。「守護港大聯署小組」在今日下午6時許透過facebook以中、英文出帖,稱暫未收到校方任何回覆。

張翔稱已見涉動亂學生

張翔在夜晚向師生發電郵,指對於過去數月不斷升級的衝突和暴力深感哀傷,認為每個人都非常喜歡這個城市,但對於其發展和未來存在不同想法。張重申反對任何一方、任何形式的暴力( I am against any form of violence by any party),認為迫切需要以和平理性的方式交換意見。他又指,關心學生的安全和福祉,校方也有責任明白和協助學生。

張翔指出,一直與牽涉動亂的學生會面,在某些情況下,已聯繫他們的家人,照顧其需求和疑慮;又由學生支援小組和學生發展及資源中心(CEDARS)提供緊急支援,確保學生獲得法律意見等,以及解釋警察進入大學範圍的原則。他相信持續與學生互動非常重要,並已在各種場合以不同方式與學生進行討論,日後也會繼續有關做法。