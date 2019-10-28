【逃犯條例】張翔回應港大師生促譴責警暴　重申反對任何形式暴力

反修例風息持續，警民衝突加劇。香港大學有學生早前發起聯署，促校長張翔譴責警方使用暴力，並承諾不許警方入校園範圍搜捕等，於上周二（22日）將逾2,600名港大師生、校友聯署交予校方，要求張翔在今日（28日）或之前回應，否則會行動升級。 張翔晚上發電郵重申，反對任何一方、任何形式的暴力，認為目前迫切需要以和平理性的方式交換意見，校方亦願意向學生提供支援。他認同持續與學生互動非常重要，日後會繼續以不同方式與學生保持溝通。

張翔曾就反修例議題，與學生公開會面。（資料圖片 / 李澤彤攝）

港大學生早前向校方提出的四大訴求，包括要求校長發聲明譴責警方及政府；承諾不許警方入校園範圍搜捕；主動接觸並協助被捕同學，提供法律、財政、學業等方面支援；以及舉辦對話會。「守護港大聯署小組」在今日下午6時許透過facebook以中、英文出帖，稱暫未收到校方任何回覆。

張翔稱已見涉動亂學生

張翔在夜晚向師生發電郵，指對於過去數月不斷升級的衝突和暴力深感哀傷，認為每個人都非常喜歡這個城市，但對於其發展和未來存在不同想法。張重申反對任何一方、任何形式的暴力（ I am against any form of violence by any party），認為迫切需要以和平理性的方式交換意見。他又指，關心學生的安全和福祉，校方也有責任明白和協助學生。

張翔指出，一直與牽涉動亂的學生會面，在某些情況下，已聯繫他們的家人，照顧其需求和疑慮；又由學生支援小組和學生發展及資源中心（CEDARS）提供緊急支援，確保學生獲得法律意見等，以及解釋警察進入大學範圍的原則。他相信持續與學生互動非常重要，並已在各種場合以不同方式與學生進行討論，日後也會繼續有關做法。