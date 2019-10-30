【逃犯條例】李家超重申621包圍警總　無警員濫用救護服務

反修例風波持續，在連續數月示威衝突中，其中於6月21日有過千示威者包圍警察總部（下稱警總）。當天晚上警總內有人報稱不適，並召喚緊急救護服務，警方其後指摘示威者阻塞道路令救援工作受延誤，亦有說法指警方曾拒絕為已抵達警總附近的救護車開路，阻礙救援。 保安局局長李家超出席立法會回應質詢時，再度否認有警員濫用服務，亦澄清指警方未有拒絕為救護車開路，只是因示威者堵路而阻礙救援，惟他未有回應有沒有送院人士在抵達急症室後，沒有接受診治下便離開。

立法會議員李國麟質疑警方在6月21日晚上，曾拒絕為已抵達警總附近的救護車開路，又過長時間後才打開警總東面入口閘門讓救護員進入。（資料圖片）

立法會議員李國麟質疑警方在6月21日晚上，曾拒絕為已抵達警總附近的救護車開路，又過長時間後才打開警總東面入口閘門讓救護員進入。此外，部分經救護車送往急症室的人士，在沒有接受診治便離開，質疑濫用救護服務。

保安局局長李家超否認有人濫用服務，亦澄清指警方未有拒絕為救護車開路，重申因示威者堵路而阻礙救援，惟他未有回應有沒有人士在送往急症室後，於沒有接受診治下便離開。（資料圖片）

保安局局長李家超在會上否認有人濫用服務，並回應指在當日（21日）上午約10時50分開始，有示威者堵塞灣仔夏慤道、軍器廠街、告士打道一帶，再進一步包圍警察總部，一直到晚上示威者仍未散去。他又指，入夜後有被困總部的職員，包括孕婦、長期病患者、嚴重病患者及一些年紀較大的員工表示感到不適，並需要救護服務，警方於是在晚上9時33分召喚救護服務，救護車後於晚上約10時到達分域街。

未回應是否曾有人送院後拒治療便離開

李家超續言，由於示威人士把警察總部包圍，並堵塞附近一帶道路，救護車未能進入警察總部，最終救護員需要帶同裝備步行至警察總部東面入口，到達時間是晚上約11時27分左右。他表示，因身體不適而從警察總部登上救護車離開的員工共有13人，亦有2名員工陪同該13人，共15人登上救護車送往律敦治醫院和瑪麗醫院，惟他未有回應有沒有人士在送往急症室後，於沒有接受診治下便離開。