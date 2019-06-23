【逃犯條例】621包圍警總文職被困　網傳職員稱中午收通知可離開

逾萬名示威者於上周五（21日）包圍灣仔警察總部，200多名警員及文職人員被困警總大樓逾15小時才能下班。「100毛」創辦人林日曦今天在facebook專頁稱，收到一名自稱警總文職人員的人「報料」，該文職人員稱，在當日午飯時間前，已收到通知可離開總部；又稱自己約於下午1時左右從軍器廠街正門離開，期間無受到任何示威者阻撓，該名文職人員質疑：「究竟是示威者還是警方不讓他們離開呢？」 《香港01》就事件向警方查詢，警方無進一步回應，只是重申有13名員工因身體不適而從警察總部登上救護車離開；又指作為管方，警隊有責任妥善照顧所有員工，當有員工表示身體不適需要救護服務時，管方一定會提供協助，警隊必須保障員工的私隱，故不會公開他們的治療詳情。

警方稱有13名人員不適送院。（資料圖片/李澤彤攝）

對文職人員被困十多小時說法感到不理解

示威者於上周五包圍警總15小時，200多名正規警員及文職人員被困，直至示威者凌晨時分散去才能離開。綜合當晚情況，晚上9時43分，警方召喚緊急救護服務，消防處先後調派五輛救護車至警察總部，救護車最早於晚上10時01分到達分域街，惟近12時才能接觸傷病者，警方就此發聲明譴責示威者，稱昨晚有9女4男員工身體不適，但由於警察總部附近道路被阻塞，令他們被延遲送往醫院診治。

一名自稱警總文職人員的人士向林日曦發訊息，稱在當日午飯時間前已收到通知可離開總部，又稱自己約於下午1時左右從軍器廠街正門離開，期間無受到任何示威者阻撓，亦沒有感到人身安全受到威脅，形容是暢通無阻，故對於有指與事件無關的文職人員被困十多小時的講法並不理解。

該文職人員質疑，既然一般文職人員可以下午離開總部，為何孕婦及長期病患者要被困至深夜才能離開，「而對於警方多次強調總部內有孕婦及長期病患者等被困至深夜更係感到困惑，既然警方認為一般文職同事可以在中午時間自行離開，為何這些有特殊需要的人士卻不可以呢？」質疑「究竟是示威者還是警方不讓他們離開呢？」他認為「事實擺在眼前」，又說希望警方及個別電視台不要再誤導市民。

《香港01》就事件向警察公共關係科查詢，警方指不會有進一步回應，僅重申在當天上午約10時50分開始，有示威者堵塞灣仔夏慤道、軍器廠街、告士打道一帶，再進一步包圍警察總部，一直到晚上示威者仍未散去。警方又指，入夜後有被困總部的職員，包括孕婦、長期病患者、嚴重病患者及一些年紀較大的員工表示感到不適，並需要救護服務，警方於是在晚上9時33分召喚救護服務。

警方指，由於示威人士把警察總部包圍，並堵塞附近一帶道路，救護車未能進入警察總部，最終救護員需要帶同裝備步行至警察總部東面入口，到達時間是晚上約11時半。警方表示，因身體不適而從警察總部登上救護車離開的員工共有13人，亦有兩名員工陪同該13人登上救護車。

警方重申，作為管方，警隊有責任妥善照顧所有員工，又指當有員工表示身體不適需要救護服務時，管方一定會提供協助，強調警隊必須保障員工的私隱，故不會公開他們的治療詳情。