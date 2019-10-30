【逃犯條例】涉串謀刑毀港鐡站被告　投訴遭警犬威脅兼被罵曱甴

9月2日開學日，有學生發起「港鐵超合作運動」，其中有年齡介乎17歲至22歲的三男一女示威者涉嫌計劃破壞油塘港鐵站，當日在鯉魚門廣場被捕。4人同被控串謀損毀財產罪，19歲女生更被加控藏有攻擊性武器罪。案件今日在觀塘法院再提堂，庭上，四名被告亦分別向法庭投訴，指被警方在拘捕中毆打他們、曾放出警犬，又指警犬未食早餐，威逼他們交出手機和密碼、拒絕讓部分被告面見律師等。裁判官將各人的投訴記錄在案，並將案件押後至明年1月13日，同時按被告申請縮短各人的宵禁時間。

第三被告麥家浩。(呂樂謙攝)

其中一名被告涉藏一把鎚

四名被告為：曾慶彰（18歲，學生）、許偉飛（22歲，裝修散工）、麥家浩（17歲，專上學院學生）及李漪澄（19歲，外賣速遞員）。四人共被控一項串謀損壞財產罪，指四人於2019年9月2日，無合法辯解而一同串謀損壞油塘港鐵站。第四被告被加控一項管有攻擊性武器，指她於同日在觀塘鯉魚門廣場2樓6號樓梯間管有攻擊性武器，即一把鎚，意圖將其作非法用途使用。

警方未完成檢驗報告

控方指，警方仍未完成檢驗報告，故要求法庭將案件押後至明年1月13日，待警方完成調查和索取律政司意見，獲裁判官批准。四名被告可繼續保釋，法庭同時接納被告申請，將他們保釋期間的宵禁時間由晚上9時延遲至11時開始。

投訴遭警察稱做曱甴

四名被告均改聘了新的律師團隊，同時透過律師向法庭投訴，指他們在拘捕期間受到不合理和粗暴的對待。各被告均稱警員曾毆打他們，稱他們為曱甴，又放出警犬威嚇他們交出手機和密碼。警員並拳擊拒絕交出電話密碼的第四被告的右邊膊頭，又對第一被告說：「我隻狗未食早餐，再嘈搵啲狗咬你。」

指警曾叫不要向律師亂說

第二被告又指，警員曾拒絕第二被告聯絡律師，又威嚇他招認控罪，並警告他說：「唔好同律師亂講野。」否則會對他家人不利，以致第二被告直至現在才敢作出投訴。署理主任裁判官徐綺薇將各人的投訴記錄在案。

案件編號：KTCC 1644/2019