【逃犯條例】警FB公開10.1中腐液警心聲︰手震流淚　康復後上前線

警隊facebook專頁今晚（30日）發布一條以「受傷人員心聲」為主題的影片，指在10.1屯門衝突中一名被腐蝕性液體襲擊的警員，心口位置皮膚大面積嚴重灼傷，經過植皮手術後，現在醫院留醫治療，他指經歷生死一線，疑精神上「出現類似創傷後遺症，會不自覺手震、流淚…」，但指他會盡快康復、重投前線，「再一次與大家並肩作戰」。

另外，在微博今日都有內地媒體刊登自稱在10.1國慶執勤被腐潑蝕性液體的香港警察日記，標示是出自微博用戶「空手小虎」。有關文章獲在內地走紅的「光頭警長」劉澤基轉載，亦有標示用戶「空手小虎」，指「兄弟你好堅強！衷心佩服！」不足一小時，已獲逾2,500個讚。