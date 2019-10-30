【逃犯條例】警FB公開10.1中腐液警心聲︰手震流淚　康復後上前線

撰文：韋景全
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警隊facebook專頁今晚（30日）發布一條以「受傷人員心聲」為主題的影片，指在10.1屯門衝突中一名被腐蝕性液體襲擊的警員，心口位置皮膚大面積嚴重灼傷，經過植皮手術後，現在醫院留醫治療，他指經歷生死一線，疑精神上「出現類似創傷後遺症，會不自覺手震、流淚…」，但指他會盡快康復、重投前線，「再一次與大家並肩作戰」。
另外，在微博今日都有內地媒體刊登自稱在10.1國慶執勤被腐潑蝕性液體的香港警察日記，標示是出自微博用戶「空手小虎」。有關文章獲在內地走紅的「光頭警長」劉澤基轉載，亦有標示用戶「空手小虎」，指「兄弟你好堅強！衷心佩服！」不足一小時，已獲逾2,500個讚。
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經歷生死一線，我唔知係唔係精神上出現類似創傷後遺症，會不自覺手震、流淚…
痛係我哋感覺嘅一種表達，並唔係一種「控訴」
我會盡快康復，重投前線，再一次與大家並肩作戰！！當然更希望，當我康復嘅時候，香港已經回復太平！！
警方fb影片長約57秒，當中展示到該名警員接受植皮手術後的傷口照片，帖文指，「雖然康復之路漫漫，但喺警隊上下嘅支持同埋醫護人員嘅悉心照顧下，康復進展良好。」並載有「#止暴制亂」、「 #香港平安」、「 #人員」、「#受傷」的標籤。
「光頭警長」微博轉載受傷警報道
另外在微博，在內地走紅的「光頭警長」警署警長劉澤基今日（30日）亦轉載由內地媒體報道受傷警現況的文章，並標示了用戶「空手小虎」，留言「兄弟你好堅強！衷心佩服！」。據「空手小虎」的自我介紹稱自己是香港警察，「國慶執勤，不幸被潑上腐蝕性液體，手和背部灼傷受重創，人生將面對無數極大挑戰！」資料顯示他是1987年出生，10月17日起在微博活躍，不時分享治療進度及與其他伙計微博互動，曾展示委任證背面的相片，吸引逾3.8萬名「粉絲」追隨。
有受傷警開設微博分享心聲成熱門帖文
10.1屯門衝突情況
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