長跑網兩跑步活動獲發不反對通知書　澄清警稱或「溝通上誤會」

「香港長跑網」日前接獲警方通知，指跑會需要就超過30人的跑步活動申請不反對通知書。該會今日（30日）於其Facebook發帖文，表示今早與警方代表開會，警方就跑會於明晚（31日）及下月7日於馬鞍山舉行的跑步活動，發出不反對通知書。跑會亦引述警方指上周要求跑會申請不反對通知書或屬「溝通上誤會」，往後活動可由跑會自行決定申請通知書與否。

該會今日（30日）於其Facebook發布帖文，表示今早與警方代表開會，警方就明晚（31日）及下月7日於馬鞍山舉行的跑步活動，發出不反對通知書。（香港長跑網Facebook截圖）

長跑網自稱警方要求申請不反對通知書

「香港長跑網」上周接獲警察牌照課通知，稱警方主動要求跑會該會逢星期四晚舉行的跑步活動申請不反對通知書，並需要遞交時間、地點、路線及聚餐地點等活動詳細資料；更指警方稱在運動場練跑，亦需要向警方提供時間、路線和活動後聚餐的地點等資料。

「香港長跑網」總幹事劉璟璇今日（30日）在跑會FB專頁發布附有警方發出不反對通知書的帖文，指跑會其中4名負責人今日上午11時30於馬鞍山警署，與警方代表開會，警方確認跑會逢星期四晚上7時至9時於馬鞍山運動場舉行的「馬拉松新丁育成訓練計劃」跑步活動，警方亦已接納明晚（31日）及下月7日於馬鞍山舉行的跑步活動，並發出不反對通知書。

引述警方：跑會日後自行決定是否再申請

根據警方上載的公眾活動條件，跑會預計活動將有約80人參加，路線均以馬鞍山運動場作為起點，途經馬鞍山海濱長廊、梅子林路、馬鞍山海濱長廊，並以馬鞍山運動場為終點。警方表示屆時會調派適當數目的人員提供協助，確保公衆遊行進行時的安全；警方亦將兩次跑步活動定性為「公眾遊行」，要求跑會安排5名糾察員在整個公衆遊行期間提供協助。

另外，「香港長跑網」亦引述警方澄清，指上周初相關部門所發出的有關申請要求，可能是「解說及溝通上有誤會」，跑會日後就超過30人的約跑活動，申請與否，將由跑會視乎人流管理及安全考慮自行決定，沙田警區警民關係科將盡量配合跑會的查詢。